Путин заключил Украину в такие объятия, из которых не выбраться - Кучма

Президент РФ Владимир Путин заключил Украину в такие объятия, из которых, при всем желании, без потерь не выбраться.

Такое мнение высказал бывший президент Украины Леонид Кучма, пишет ZN.UA.

Экс-президент поражен тем, как Путин вынудил Виктора Януковича отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Отвечая на вопрос, поступок какого человека его особенно поразил в уходящем году, Кучма сказал: "Вы знаете, я пойду от обратного и назову Владимира Путина. Он добился той цели, которую перед собой ставил. За две недели до, казалось бы, неизбежного подписания Соглашения об ассоциации с ЕС он смог найти аргументы для того, чтобы президент Украины отказался от своих намерений".

"В результате Путин заключил Украину в такие объятия, из которых, при всем желании, без потерь не выбраться. Он переиграл и Запад, заставив его смотреть на Украину через московские очки. Так наша страна и оказалась между небом и... наковальней", - сказал бывший глава государства.

"Правда, мне до сих пор не понятно: почему Соглашение об ассоциации с ЕС и зоне свободной торговли не были подписаны во время президентства Ющенко, когда, казалось бы, все благоприятствовало этому — и симпатии Запада к украинской власти, и отсутствие экономического кризиса в ЕС?..", - отметил Кучма.

Напомним, ранее экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что Европа довольна тем, что власти Украины получили кредит от России.

Как сообщалось ранее, 17 декабря в Москве на заседании российско-украинской межгосударственной комиссии Президенты Виктор Янукович и Владимир Путин подписали пакет соглашений.



Россия выделила Украине кредит в 15 миллиардов долларов. Первый транш этих средств поступил в Нацбанк вчера, 24 декабря.

