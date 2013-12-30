Эксперт рассказал о будущем Евромайдана: точечные удары по "столпам" регионалов

Акция сторонников евроинтеграции в Киеве на Майдане Независимости будет продолжаться, при этом оппозиция намерена перенести акцию Евромайдан из столицы в регионы Украины.

Об этом научный директор Школы политической аналитики Нацуниверситета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань рассказал в комментарии "Главреду".

Отвечая на вопрос о будущем Евромайдана, политолог предположил, что акция сторонников евроинтеграции преследует две задачи: с одной стороны Майдан будет стоять в центре столицы, а с другой – должно начаться создание организации "Майдан".

"Собственно, создание уже началось, но процесс должен пойти дальше – регионально. Именно это задача на ближайший месяц. Очевидно, будет продолжаться тактика ассиметричных ответов власти, которая будет выражаться в пикетах под офисами компаний и бизнесов, которые поддерживают "регионы" (что действует наиболее болезненно)", - поделился мнением политолог.

"Подготовка к забастовке – это длительный процесс. Нужно смотреть, какая будет готовность к этому. Потому что просто объявить ее, к примеру, на Западной Украине особого смысла нет. Так что работа Майдана сейчас будет идти по нескольким направлениям: точечные выпады против "столпов", которые поддерживают режим, и массовая организационная работа на Западе и Востоке страны", - резюмировал Гарань.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера прошло народное вече на Майдане Независимости, на котором оппозиция приняла Манифест с краткосрочными и долгосрочными целями и задачами Майдана.