Политолог рассказал о российском сценарии провокаций на Майдане

Избиение Татьяны Чорновол стало очередной провокацией с целью вызвать столкновения оппозиции и властей, поэтому проведенный в воскресенье, 29 декабря, пробег Автомайдана стал предупредительной акцией оппозиции в адрес власти.

Об этом научный директор Школы политической аналитики Нацуниверситета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань рассказал в комментарии "Главреду".

По мнению эксперта, эти провокации осуществляются для того, чтобы не оставить Президенту Виктору Януковичу "каких-либо путей отхода, условно говоря, повязать его кровью".

"Те люди, которых, как правило, ассоциируют с Клюевым, Медведчуком и компанией, играющих роль проводников российского сценария, пытаются спровоцировать такие столкновения. Потому периодически и осуществляются такие провокации. А Януковича пытаются загнать в такую ситуацию, из которой у него не будет выхода", - считает политолог.

"Потому вчерашняя акция Автомайдана не планировала блокады Межигорья. Это было только предупреждения. С одной стороны акция должна была продемонстрировать Януковичу критичность ситуации, а с другой – избежать столкновений. Кроме того, потом поехали и к Азарову, и к Медведчуку", - напомнил Гарань.

"Можем говорить, что эта акция добилась своих целей, и организаторы не позволили втянуть себя в провокации. Это очень важно. Потому что власти очень важно показать картинку празднования на Майдане, что он наш, украинский, что мы там отмечаем Новый год, Рождество, что все мирно – нужно, чтобы весь мир это увидел", - подчеркнул эксперт.

Ранее "Главред" сообщал, что после вчерашнего народного вече на Майдане Независимости автоколонна из нескольких тысяч машин отправилась к загородной резиденции Януковича "Межигорье", после чего пикетировала имения спикера Владимира Рыбака, премьера Николая Азарова и экс-президента Виктора Ющенко.