"Свобода" проведет факельный марш в честь Бандеры

В среду, 1 января, 2014 года ВО "Свобода" организует в Киеве факельный марш по случаю 105-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Свободы" сообщает "Украинская правда"

"Сбор участников – в 18:00 на Майдане Независимости", - сообщает пресс-служба партии.

"Марш пройдет по центральным улицам столицы. В 19:30 начнется митинг на Майдане Независимости", - добавляют в партии Олега Тягнибока.

Как известно, оппозиция призвала встречать Новый год на столичном "Евромайдане".

Степан Бандера – предводитель Организации Украинских Националистов. Многие считает его героем Украины, хотя есть несогласные с этим – в частности, на востоке страны.

Ранее "Главред" сообщал, что депутаты Тернопольского облсовета назвали 2014-й годом Степана Бендеры.