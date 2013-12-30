Украинцам ограничили срок пребывания на территории России

С 1 января 2014 года украинцы и граждане других стран, имеющие возможность посещать Россию без виз, смогут находиться на ее территории не более 90 суток в течение полугода, если дополнительно не продлят срок своего пребывания.

Соответствующий изменения в закон О правовом положении иностранных граждан в РФ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает УНИАН.

"Срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, а также в случае, если такой срок продлен в соответствии с настоящим Федеральным законом", - указано в документе.

В случае нарушения данной нормы иностранцам будет запрещен въезд в Россию на протяжении трех лет.

Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. Он был принят Госдумой 17 декабря и одобрен Советом Федерации 25 декабря.

Напомним, руководитель Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский ранее заявлял о том, что украинцы имеют право находиться на территории России без визы в течение 90 дней. К этому сроку добавляют еще 30 суток на самостоятельное возвращение домой.

В случае, если сроки нарушаются и человек находится на территории России более 120 суток, то система автоматически закрывает ему право на въезд на 3 года.