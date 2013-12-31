Что будет с Майданом после Нового года: прогноз экспертов

Евромайдан в Киеве планирует продолжать акции, несмотря на новогодние праздники.

В воскресенье на очередном вече был обнародован план Майдана. Среди прочего, участники протеста планируют пикетировать правительственные здания. Также оппозиция заявила о намерении начать всеукраинскую забастовку после Нового года.

Политологи рассказали "Главреду" о результатах воскресного Автомайдана, активисты которого, в частности, провели акцию в Межигорье а также о том, что будет с протестами в Киеве после праздников.

Научный директор Школы политической аналитики Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань:

Автомайдан был предупредительной акцией. Избиение Татьяны Чорновол было очередной провокацией с целью вызвать столкновения. Думаю, что эти провокации осуществляются для того, чтобы не оставить Януковичу хоть каких-нибудь путей отхода, условно говоря, чтобы повязать его кровью. Те люди, которых, как правило, ассоциируют с Клюевым, Медведчуком и компанией, играющие роль проводников российского сценария, пытаются спровоцировать такие столкновения. Потому периодически и осуществляются такие провокации. А Януковича пытаются загнать в такую ситуацию, из которой у него не будет выхода.

По этим причинам акция Автомайдана не преследовала цели блокады Межигорья. Это было только предупреждение. С одной стороны, акция должна была продемонстрировать Януковичу критичность ситуации, а с другой – избежать столкновений. Кроме того, после Автомайдан отправился и к Азарову, и к Медведчуку.

Можно говорить, что эта акция добилась своих целей, и организаторы не позволили втянуть себя в провокации. Это очень важно. Потому что власти нужно показать картинку празднования на Майдане, что он наш, украинский, что мы там отмечаем Новый год, Рождество, что все мирно – нужно, чтобы весь мир это увидел.

Что будет дальше? Сейчас у Майдана два задания: с одной стороны, он будет стоять в центре столицы, это символично, а с другой – должно начаться создание организации "Майдан". Собственно, создание уже началось, но процесс должен пойти дальше – регионально. Именно это - задача на ближайший месяц. Очевидно, будет продолжаться тактика ассиметричных ответов власти, которая будет выражаться в пикетах под офисами компаний и бизнесменов, которые поддерживают "Регионы" (что действует наиболее болезненно).

Подготовка к забастовке, о которой говорила оппозиция, – это длительный процесс. Нужно смотреть, какая будет готовность к ней. Потому что просто объявить ее, к примеру, на Западной Украине особого смысла нет.

Так что работа Майдана сейчас будет идти по нескольким направлениям: точечные выпады против столпов, которые поддерживают режим, и массовая организационная работа на Западе и Востоке страны.

Директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований " Соціовимір" Сергей Таран:

Основным результатом сейчас является то, что акции Майдана расширились, дошли до тех фигурантов, с которыми связывают украинскую евроинтеграцию. Автомайдан, как одно из мероприятий, это, безусловно, интересно, медийно и креативно. И жить Майдан будет столько, на сколько хватит креативных акций, в которых будут принимать участие люди. Были большие опасения, что люди начнут разочаровываться из-за того, что все это ни к чему не приводит. Однако людей на акциях не становится меньше – наоборот, они создают акции, которые позволяют жить Майдану и дальше.

Думаю, что дальше Майдан будет переходить в режим подготовки к президентским выборам 2015 года, это и станет лейтмотивом Майдана в следующем году. Такая работа может идти в нескольких направлениях. Во-первых, контроль прозрачности и честности выборов-2015, чтобы они прошли без фальсификаций. Во-вторых, агитация людей проголосовать, не игнорировать выборы. В-третьих, давление на оппозицию, чтобы она работала над единой программой, кандидатом (но с дублером – на непредвиденный случай). Ведь сейчас оппозиция зависит от Майдана, она не руководит им. Майдан влияет на оппозицию, заставляя ее быть более активной и последовательной. В-четвертых, давление на власть, чтобы попытаться вернуть ее к европейской интеграции или, по крайней мере, не допустить интеграции в Таможенный союз, а также остановить репрессии, которые сейчас осуществляются против активистов.

Что касается всеукраинской забастовки – если оппозиция видит механизмы, как это сделать, то в этом есть смысл. В Украине чрезвычайно сложно организовать легальную забастовку, поскольку есть много юридических нюансов. Посмотрим, что под забастовкой имела в виду оппозиция, как она собирается ее проводить – после Нового года будет больше информации, тогда можно будет анализировать.

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко:

Майдан в ближайшее время, по крайней мере, в ближайшие недели, будет на том же месте, что и сейчас. Есть решение и оппозиции, и участников акции сохранить Майдан. А вот насколько долго он простоит, будет зависеть от многих факторов: и от готовности самих участников Майдана, и от способности оппозиции поддерживать протесты, и от того, как будет реализовываться активность оппозиции, и от того, какими вообще будут протестные настроения в стране.

Могут быть очень разные сценарии – от новой попытки разблокирования (скорее всего, в достаточно мягкой форме, как это было при разблокировании правительственного квартала; на это могут пойти, если количество постоянных участников Майдана будет невелико) до попыток восстановить масштабы Майдана в зависимости от тех или иных поводов.

Идея забастовки – это одна из попыток разнообразить протестную активность. Эта идея уже возникала, уже были призывы к забастовке. Честно говоря, я не особо уверен в эффективности этой идеи. Попытка может быть, но вот поддержат ли ее? Потому что у нас опыта масштабных забастовок практически не было. Это, в том числе, связано и с экономическими интересами людей, интересами бизнеса, деятельностью инфраструктур и т.д. Это может неоднозначно восприниматься.

Забастовка требует огромной организационной работы. Чтобы реализовать идею, нужно создавать стачкомы на всех крупных предприятиях. Но для людей это вызов, потому что идти на забастовку - значит фактически потерять часть доходов. Думаю, не все к этому окажутся готовы.

Потому в прогнозах о том, насколько удастся реализовать эту идею, я был бы очень осторожен. Но оппозиция попробует это сделать, а дальше – время покажет.

Автомайдан был символичной акцией, акцией напоминания о себе Януковичу и другим влиятельным фигурам нынешнего режима. Это не столько способ давления, сколько попытка напоминания о Майдане и попытка разнообразить протестную активность.

Какими будут последствия? Их может вообще не быть. Эта тактика уже давно используется властью – не реагировать на ключевые требования Майдана. Я не исключаю, что может получиться так, как было с судебным процессом по делу Юлии Тимошенко, когда сначала не было идеи посадить ее в тюрьму. Но конфликтность судебного процесса привела к ее аресту и заключению.

Не исключаю, что поход на Межигорье мог серьезно рассердить Президента Януковича и привести к обратным действиям (возможно, даже силовым) против Майдана. Так что все может быть. Но может применяться и тактика вообще не реагировать на это, а только усилить меры безопасности – создать постоянные блокпосты возле Майдана, резиденций Азарова и других государственных деятелей. Но если это вызовет волну возмущения и негативных эмоций у ключевых фигур, то не исключаю и попытки обратных силовых действий против Майдана, даже в ближайшее время.