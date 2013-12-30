Татьяну Чорновол перевели из реанимации в общую палату: Новый год проведет в больнице

Состояние избитой журналистки и активистки Евромайдана Татьяны Чорновол улучшается.

Об этом на пресс-конференции сказал ее муж Николай Березовый, передаетУНИАН.

О выписке пострадавшей домой на Новый год не может быть и речи в связи с ее состоянием здоровья.

"Конечно, нет. Все эти разговоры о том, что завтра-послезавтра она приедет домой, все это делается для того, чтобы произвести впечатление у зрителей государственных телеканалов о том, что все нормально", - сказал он.

По его словам, состояние Чорновол не позволяет ей пока лечиться дома, и после сотрясения мозга она практически все время в больнице спит.

"Сегодня Татьяну перевели из реанимации в общую палату, где она продолжит лечение", - сказал Березовой.

Ранее врачи говорили о том, что отпустят женщину домой на новогодние праздники.

Напомним, в ночь на 25 декабря на журналистку и общественную активистку Татьяну Чорновол было совершено нападение на трассе Борисполь - Киев. У нее диагностировали сотрясение мозга, гематомы на лице, сломан нос.

Как сообщалось, милиция Киевской области возбудила уголовное производство по факту нападения на общественную активистку и журналистку Татьяну Чорновол. Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Затем по делу было открыто новое уголовное производство.

Также "Главред" сообщал об аресте пятерых подозреваемых в нападении на Чорновол.

В ходе допроса пятый подозреваемый признался, что принимал участие в избиении Татьяны Чорновол.

В милиции также сообщали, что в деле об избиении журналистки уже допрошено более 50 свидетелей.