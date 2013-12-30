Майдан обратился к украинцам: не бойтесь выходить

30 декабря Евромайдан провел две акции в память о разгоне мирных протестов на Майдане Независимости 30 ноября. Активисты призвали киевлян не бояться выходить на мирные протесты и показали лицо милиции в зеркалах.

Во время акции "Милиция в зеркалах" активисты выстроились напротив милицейского оцепления с зеркальными щитами, на которых была надпись "Боже, неужели это я?"

"Не бойся выходить – вторая акция Общественного сектора Евромайдана, кроме акции с зеркалами напротив милиционеров", – написал Виталий Мороз в своем Твиттере.

Как ранее писал "Главред", 30 декабря, пошли 40-е сутки акции сторонников евроинтеграции на Майдане Независимости в Киеве. Участники Евромайдана отметили месяц с той ночи, как власть разогнала мирную акцию сотен студентов, на которых в ночь на 30 ноября напали вооруженные дубинками бойцы "Беркута".

Фото: ТСН, Украинская правда, видео: 5 канал