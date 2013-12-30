Янукович ввел уголовную ответственность за захват зданий

30 декабря 2013, 15:32

Законом вводится уголовная ответственность за внесение в документы заведомо ложных сведений.

Виктор Янукович

27 декабря текущего года Президент Виктор Янукович подписал указ согласно которому вводится уголовная ответственность за захват зданий, сооружений, других объектов предприятий, учреждений, организаций или за иное неправомерное вмешательство в деятельность предприятий, учреждений, организаций при отсутствии признаков противодействия законной хозяйственной деятельности, что привело к нарушению их нормальной работы.

Соответствующий закон о совершенствовании правового регулирования деятельности юридических и физических лиц-предпринимателей, разработан Кабмином, пишет Интерфакс-Украина.

Закон, в частности, дополняет Уголовный кодекс статьями за захват зданий, сооружений или иных объектов предприятий, учреждений, организаций или другое неправомерное вмешательство в деятельность предприятий, учреждений, организаций, и предусматривает за это наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до двух лет.

Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или общеопасным способом, наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Такие же действия, совершенные с участием работников частных охранных организаций или сопряженные с насилием, опасным для жизни или здоровья, если они повлекли тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, закон вводит уголовную ответственность за внесение в документы, которые подаются для проведения госрегистрации юридического лица, заведомо ложных сведений, если это причинило значительный материальный ущерб юрлицу, его участникам/учредителям или другому лицу.

Также закон расширяет перечень нарушений порядка регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, предусматривая административную ответственность не только за нарушение установленных сроков для проведения госрегистрации юрлица и физлица-предпринимателя, нарушение сроков выдачи свидетельства о госрегистрации или требование не предусмотренных законом документов для проведения госрегистрации, но и за другие нарушения установленного законом порядка госрегистрации.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, его основными задачами являются, в частности, совершенствование процедуры проведения или отмены государственной регистрации изменений, совершенствование процедуры проведения госрегистрации физлиц-предпринимателей, в том числе иностранных граждан, определение форс-мажорных обстоятельств, следствием которых является остановка работы Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц- предпринимателей, совершенствование подсудности некоторых категорий дел, совершенствование деятельности фондового рынка и корпоративных отношений.

Кроме того, закон предусматривает дополнение закона о восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом новым порядком согласования с уполномоченным лицом акционеров или участников общества с ограниченной или дополнительной ответственностью плана санации и мирового соглашения.

Напомним, 26 декабря в Украине вступил в силу Закон "Об устранении негативных последствий и недопущении преследований и наказания лиц о событиях, которые имели место во время проведения мирных собраний".

Согласно этому документу, активисты мирных акций протеста освобождаются от уголовной ответственности. Теперь все митингующие, осужденные с 21 ноября, получат амнистию.

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