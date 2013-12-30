Суд потребовал от Захарченко предоставить приказы о пребывании "Беркута" на Майдане

30 декабря в окружном админсуде состоялось заседание по иску к министру МВД Виталию Захарченко.

Об этом сказал народный депутат Юрий Деревянко, передает УНН.

"Я в своем иске требую привлечь министра к ответственности за бездействие. Суд обязал Захарченко предоставить документы, а именно приказы, согласно которым беркутовцы находились на Майдане в течение 30 ноября - 11 декабря. Вместе с тем суд обязал Захарченко предоставить рапорты и документы служебных расследований относительно сотрудников Беркута, которых подозревают в избиении активистов Майдана", - сказал Деревянко.

По его словам, по иску обвиняются сотрудники "Беркута" в препятствовании свободному передвижению граждан, необоснованном применении слезоточивого газа и физической силы.

Напомним, 23 декабря Окружной административный суд Киева обязал главу МВД Виталия Захарченко предоставить приказы, на основании которых "Беркут" дважды разогнал Евромайдан и отбивал штурм активистов на Банковой.

Как известно, 30 ноября бойцы "Беркута" жестоко разогнали участников Евромайдана. 1 декабря активисты пришли пикетировать здание Администрации Президента на Банковую. "Беркутовцы снова жестоко расправились с митингующими, избив их дубинками.



11 декабря "Беркут" также намеревался зачистить Евромайдан, разрушив блокпосты.