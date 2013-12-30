Татьяна Чорновол опознала одного из нападавших

Журналистка Татьяна Чорновол, которую в ночь на 25 декабря жестоко избили, узнала одного из нападающих.

Об этом на брифинге 30 декабря заявил ее муж Николай Березовый, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

"По тем фотографиям, которые милиция показывала, одного она точно узнала", – сообщил он.

Березовый не уточнил, кого именно узнала журналистка, чтобы не вредить следственным действиям.

Как ранее писал "Главред", в ночь на 25 декабря на журналистку и общественную активистку Татьяну Чорновол было совершено нападение на трассе Борисполь–Киев. У нее диагностировали сотрясение мозга, гематомы на лице и перелом нос.

На данный момент арестованы пятеро подозреваемых в нападении на Чорновол.

В ходе допроса пятый подозреваемый признался, что принимал участие в избиении Татьяны Чорновол.

В милиции также сообщили, что в деле об избиении журналистки уже допрошено более 50 свидетелей.