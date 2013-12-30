По делу Автомайдана закрывают уголовное производство

По словам организатора Автомайдана Дмитрия Булатова, столичная милиция сообщила, что уголовное производство относительно блокирования дорог 1 декабря готовится к закрытию.

Об этом он заявил журналистам, сообщает УНИАН.

Булатов рассказал, что 30 декабря он с адвокатом приходил на допрос в качестве свидетеля в Главное управление МВД в Киеве, но следователь сообщил, что дело передано в городскую прокуратуру в связи с тем, что планируется его закрытие.

В то же время, адвокат Булатова Дмитрий Йовдий отметил, что официальной информации о закрытии этого дела сейчас пока нет, в связи с чем адвокат направил запрос в прокуратуру Киева и в МВД Киева, чтобы узнать, на самом ли деле это дело закрыто официально.

"Мной уже направлены адвокатские запросы в прокуратуру Киева и в МВД города Киева. Если мы не получим ответ или получим отписку, мы будем постоянно обращаться по этому поводу, пока не получим официальную информацию о закрытии на интернет-ресурсах исполнительной власти", – сказал Йовдий.

Как ранее писал "Главред", формально Дмитрия Булатова вызывали на допрос в качестве свидетеля в рамках расследования дела о блокировании дорог. Адвокаты считают, что в действительности интерес МВД связан с автопробегом в Межигорье, организатором которых выступает Дмитрий Булатов.