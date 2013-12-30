"Свобода" требует привлечь Добкина к уголовной ответственности за сепаратизм

ВО "Свобода" требует привлечь к уголовной ответственности губернатора Харьковской области Михаила Добкина из-за призывов к нарушению территориальной целостности Украины.

Соответствующее заявление сделал народный депутат фракции "Свобода" Игорь Швайка, сообщается на сайте политсилы.

"Свободовец" обратился в СБУ Харьковской области с требованием открыть уголовное производство в отношении Добкина по ст. 110 Уголовного кодекса Украины относительно посягательства на территориальную целостность Украины.

"Дело в том, что Добкин после того, как начались события с выступлениями на Майдане, сделал несколько выступлений, которые касались необходимости отделить Галичину от Украины", - заявил Швайка.

По словам нардепа, призывы Добкина касаются нарушения территориальной целостности Украины, что недопустимо.

"Мы это расцениваем как призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Точка. Это то преступление, которое посягает на основы национальной целостности", - отметил Швайка.

Напомним, 29 декабря в Twitter Михаил Добкин написал, что нужно отменить пакт Молотова-Риббентропа, согласно которому территория Галичины присоединилась к СССР.

"Этот идиотизм уже бьет через край. С такими психопатами стыдно жить в одной стране. Нужно отменять пакт Молотова-Риббентропа! К черту этих идиотов с их гробами и мусором в голове! Пусть проваливают!", - написал Добкин.

Так Добкин прокомментировал фотографию гроба, который с собой носили участники похода к резиденции Президента Виктора Януковича "Межигорье".

"Это у них не истерика. Они реально другие люди. Вы представляете, что у них в голове вместо мозга, если они гроб по Киеву катают?", - отметил Добкин.

Ранее "Главред" сообщал, активисты Автомайдана, которые пикетировали резиденцию Президента Виктора Януковича в Межигорье, привезли ему символический гроб для власти в знак того, что власть должна уйти.