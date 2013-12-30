Дипломаты США в вышиванках поздравили украинцев с Новым годом: хай "тітушки" ходять боком

Сотрудники посольства США в Украине во главе с послом Джеффри Пайеттом, поздравили украинцев с Новым годом видеороликом со стихами.

Все представители дипведомства говорили на украинском и были одеты в вышиванки, сообщает Радио Свобода

Кроме пожеланий счастливого Нового года, в стихах есть и упоминания о нынешних событиях в Украине.

"Щоб не було більше стресу, адже лінь – рушій прогресу, хай "тітушки" ходять боком, з новим щастям, з Новим роком", – говорится в одном из стихотворений.

Напомним, активисты Евромайдана к Новому году подготовили поздравление для Президента Украины Виктора Януковича.



Соответствующая запись 31 декабря в 23:55 выйдет в эфир "Громадського ТВ"

видео: USEmbassyKyiv