В МВД рассказали еще об одном фигуранте по делу Татьяны Чорновол

По словам начальника Главного следственного управления МВД Украины Николая Чинчина, следствие располагает информацией о причастности к избиению Татьяны Чорновол еще одного человека.

Его анкетные данные установлены, продолжается розыск, сообщает пресс-служба ведомства.

"Расследование нападения на Татьяну Чорновол проводится по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст. 296 (Хулиганство) и ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение). В рамках расследования уже задержаны 5 человек. Всем им судом избрана мера пресечения – содержание под стражей. Из показаний одного из них следует, что он непосредственно наносил телесные повреждения потерпевшей. С ним проведен следственный эксперимент, который подтверждает событие совершения уголовного правонарушения", – напомнил Чинчин на встрече с дипломатами из США, Германии, Финляндии, Португалии и Испании, Представительства ЕС в Украине, Венгрии, Румынии, Чехии, Великобритании и Греции.

Чинчин подчеркнул, что основной задачей следствия является установление роли каждого из фигурантов этого дела и возможных заказчиков преступления.

В свою очередь заместитель главы Представительства ЕС в Украине Мария Юрикова подчеркнула, что свобода слова и защита прав граждан является основополагающими принципами деятельности любого демократического государства.

"Мы призываем МВД сделать все, чтобы раскрыть это преступление и поддерживаем все направления вашей деятельности для установления истины по этому делу", - подчеркнула Юрикова.

В завершение встречи Посол США в Украине Джефри Паетт заверил украинских правоохранителей, что дипломаты понимают, что расследование должно быть четко в рамках закона и с соблюдением соответствующих процедур. Однако обратился с просьбой к руководству государства, в частности МВД, держать расследование этого дела на особом контроле.