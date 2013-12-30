Руководитель "Дорожного контроля" сбежал в Польшу, опасаясь ареста

Руководитель проекта "Дорожный контроль" Ростислав Шапошников из-за угрозы ареста и опасности для собственной жизни выехал в Польшу и в ближайшее время не планирует возвращаться в Украину.

Об этом он заявил 30 декабря, заметив, что находится за границей с 11 декабря, сообщает УНИАН.

"Арестовали (Андрея) Дзиндзю, (Виктора) Смалия, сказали, что буду третьим. Арестовать меня не успели, потому что выехал", – сказал он.

Шапошников отметил, что не планирует возвращаться в Украину не только из-за угрозы ареста, но и из-за угрозы жизни.

"Если не посадят, то убьют. Были такие прецеденты. В любом случае в Украину нельзя возвращаться", – сказал он.

В то же время, он пока не планирует просить политического убежища у польской власти, поскольку, по его данным, его еще не объявили в международный розыск.

"Думаю, что пока просить не буду, поскольку, по-видимому, меня официально не объявили в розыск. Поэтому нет смысла. Подам просьбу о политическом убежище только в крайнем случае, если пойму, что мне "кранты", – сказал он.

Шапошников также отметил, что Интернет-газета "Дорожный контроль", которая разоблачает злоупотребление Дорожной автоинспекции Украины, продолжит свою работу.

"Часть людей у нас осталась в Украине, в Киеве, и пока будем публиковать информацию об имеющих сейчас место событиях – о ГАИ, и об аресте Дзинзди и Смалия. А дальше будет видно", – сказал он.

Как ранее писал "Главред", 21 декабря, было совершено нападение на активиста "Дорожного контроля" Владимира Маралова. По его словам, нападавшие имели при себе боевые пистолеты ПМ и были профессионально подготовлены.

16 декабря неизвестные напали на журналистку "Дорожного контроля" Светлану Малицкую. Они избили ее и пытались задушить. Журналистка считает, что нападение было совершено в связи с ее профессиональной деятельностью.