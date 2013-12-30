У Путина киевский Евромайдан сравнили с шизофренией

Советник президента России Владимира Путина Сергей Глазьев сравнил Евромайдан в Украине с шизофренией.

"Если говорить языком психологов, Евромайдан можно охарактеризовать как шизофрению, когда искаженное восприятие действительности повлекло многочисленные проблемы. В центре этого - патологическое взаимодействие всех сторон конфликта: оппозиции, власти, крупного бизнеса, европейских чиновников и политиков и их российских и американских коллег", - сказал Глазьев, пишет Радио Свобода.

По его словам, "реальность Соглашения об ассоциации не имеет ничего общего с той версией, мечтой, которую предлагают ее сторонникам в Украине". Сергей Глазьев утверждает, что эта реальность, о которой он пишет, не означает для улучшения уровня жизни украинцев или "новые права в Европе".

"Проект Соглашения об ассоциации, о котором говорят лидеры Евромайдана, является потенциальным бременем новых обязательств для Украины, а именно: обязательство выполнять европейские директивы относительно торговой политики, технологического и антимонопольного регулирования, ветеринарного и фито-санитарного контроля, субсидий и государственных закупок, прав интеллектуальной собственности, а также обязательства следовать в фарватере европейской внешней политики", - говорит Глазьев и добавил, что "в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС Украина ставит себя под европейскую юрисдикцию и фактически превращается в колонию".

"Украинские политики, которые борются за такие "привилегии", позиционируют себя как националисты, клянутся в неприкосновенности суверенитета Украины и декларируют невозможность сделать Украину подконтрольной наднациональному органу. В то же время они также демонстрируют назойливую готовность на блюдечке подать этот суверенитет Еврокомиссии, о директивах которой они ничего не говорят", - говор Глазьев.

Советник Путина также ссылается на данные социологических опросов населения Украины, которые, по его словам, свидетельствуют, что "процент людей, которые желают вступить в Таможенный союз с Россией, до сих пор превышает количество желающих интегрироваться с ЕС". Кто провел эти социологические опросы, Глазьев не уточняет.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что если говорят, что у украинского народа украли европейскую мечту, то Россия к этому не причастна. Это был выбор властей Украины, говорит президент РФ.