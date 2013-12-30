В Тернополе задержали активиста Евромайдана

В Тернополе задержан 22-летний активист местного Евромайдана и помощник народного депутата.

По информации милиции его подозревают в избиении двух человек возле местного бара. Парня задержали за хулиганство и он уже в статусе подозреваемого, сообщает ТСН.

"В дежурную часть милиции обратились жители города Тернополя с заявлением о том, что неизвестные лица нанесли телесные повреждения и применили газовый баллончик, брызнули в лицо. Проведенными мероприятиями была установлена личность правонарушителя. Им оказался 22-летний житель Тернополя", – сообщила заместитель руководителя следственного отдела Ирина Пиняга.

В то же время, участники Евромайдана уверены, что парень невиновен, а задержали его незаконно.

"Его из дома забрал участковый инспектор, сказал – бери паспорт, бери документы и срочно в отделение милиции. Здесь его фактически содержали больше, чем предусмотрено какими-либо законами, здесь ему уже сказали, что является свидетелем в уголовном производстве", – рассказал подробности народный депутат Украины Олег Сиротюк.

Сегодня пикетчики пришли под стены горотдела МВД в Тернополе, чтобы узнать, почему не выпускают их соратника.

Как ранее писал "Главред", руководитель проекта "Дорожный контроль" Ростислав Шапошников из-за угрозы ареста и опасности для собственной жизни выехал в Польшу и в ближайшее время не планирует возвращаться в Украину.

"Если не посадят, то убьют. Были такие прецеденты. В любом случае в Украину нельзя возвращаться", – сказал он.