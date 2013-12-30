В США избиение Татьяны Чорновол считают местью организаторам Евромайдана

Избиение журналистки Татьяны Чорновол выглядит элементом системы мести против тех, кто организовывал, принимал участие, или благосклонно освещал выступления Евромайдана.

Об этом говорится в заявлении миссии США в ОБСЕ о событиях в Украине, которое озвучил посол Дэниел Байер.

"Избиение Чорновол выглядит элементом системы мести, что вырисовывается, против тех, кто организовывал, принимал участие, или благосклонно освещал выступления Евромайдана, осуществляя таким образом свои основополагающие права на свободу слова и собраний", – подчеркнул дипломат.

"Правительство Украины, включительно с Президентом Януковичем и всеми министрами, должно придерживаться своих обязательств в рамках ОБСЕ и публично поклясться не поощрять никакой мести активистам и журналистам, подкрепив такое обещание действиями, в том числе расследованием и наказанием виновных", – отметил он в своем выступлении.

"Соединенные Штаты, как и много других стран, были глубоко взволнованы, узнав о зверском избиении украинской активистки и журналистки Татьяны Чорновол 25 декабря… Снимки окровавленного лица Чорновол, брошенной нападавшими в придорожном кювете, является суровым напоминанием о том, какую еще работу нам предстоит выполнить, чтобы предотвратить в будущем такие случаи на пространстве ОБСЕ", – заявил посол.

Как ранее писал Главред, 30 декабря на встрече с дипломатами из США, Германии, Финляндии, Португалии и Испании, Представительства ЕС в Украине, Венгрии, Румынии, Чехии, Великобритании и Греции, начальник Главного следственного управления МВД Украины Николая Чинчина, следствие располагает информацией о причастности к избиению Татьяны Чорновол еще одного человека. Его анкетные данные установлены, продолжается розыск.

"Расследование нападения на Татьяну Чорновол проводится по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст. 296 (Хулиганство) и ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение). В рамках расследования уже задержаны 5 человек. Всем им судом избрана мера пресечения – содержание под стражей. Из показаний одного из них следует, что он непосредственно наносил телесные повреждения потерпевшей. С ним проведен следственный эксперимент, который подтверждает событие совершения уголовного правонарушения", – напомнил Чинчин на встрече с дипломатами.