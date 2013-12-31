На Евромайдане вспоминали разгон и "освободили" от ГАИ машины: опубликовано видео

В понедельник, 30 декабря, на Евромайдане в Киеве вспоминали жестокий разгон "Беркутом", который произошел ровно месяц назад, и "освобождали" машины от сотрудников ГАИ.

Вечером митингующие почтили память жертв терактов в Волгограде и зажгли свечи, сообщает ТСН.

Напомним, около полудня недалеко от Майдана активисты провели еще одну акцию. Несколько десятков людей с зеркалами пришли к милицейскому кордону возле правительственного квартала. Активисты объяснили, что хотели, чтобы силовики посмотрели себе в глаза.

Закончилась акция поцелуями: девушки целовали сначала зеркала, затем - солдат. Те улыбались.

В то же время, не обошлось и без инцидентов с правоохранителями. На улице Большой Житомирской гаишники задержали два автомобиля, перевозившие технику для новогодней сцены.

Тогда, по призыву ведущего, несколько сотен митингующих сформировались в колонну и двинулись освобождать машины. Гаишники с места инцидента сразу исчезли, поэтому активисты беспрепятственно окружили транспорт и сопровождали его до самого Майдана Независимости.

В целом, на Евромайдане было спокойно, в то же время, во вторник, 31 декабря, здесь ожидается много праздничных мероприятий.

Напомним, на Новый год на Майдане запланировано несколько событий, в частности, рекордное исполнение гимна Украины.