После терактов в Волгограде оппозиция предлагает ввести визовый режим с Россией

Украина должна рассмотреть вопрос введения визового режима на восточных границах в связи с терактами в Волгограде.

Об этом заявил нардеп-свободовец Игорь Мирошниченко, передает телеканал "112 Украина".

По его мнению, перспективы безвизового режима с Евросоюзом невозможны без закрытия восточных границ.

"И в свете последних терактов в России, я считаю, что мы категорически быстро и срочно должны рассматривать варианты введения визового режима на восточных границах", - сказал Мирошниченко.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пограничники в связи с терактами в Волгограде усиливают контроль на восточном направлении.

Как известно, 29-30 декабря в Волгограде произошло два теракта. В результате которых погибли 33 человека.

29 декабря первый взрыв случился в здании железнодорожного вокзала. В результате которого погибли 17 человек. Пострадали более 40 человек.

По последним данным осуществил, член бандформирования из Дагестана, выходец из Волжска республики Марий Эл Павел Печенкин.

Второй взрыв, 30 декабря, произошел в троллейбусе, следовавшем по маршруту №15 в Дзержинском районе города неподалеку от рынка. В результате взрыва, по данным Минздрава РФ, погибли 14 человек, 28 ранены.

Позже 31, декабря, стало известно, что в больнице скончались еще два человека.