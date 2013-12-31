Евромайдан созывает украинцев на празднование "баррикадного" Нового года

В Киеве на Евромайдане сегодня, 31 декабря, состоится празднование "баррикадного" Нового года, которое начнется в 21:00.

"Выходите на Майдан. Искренность, открытость, замечательную энергетику, невероятный драйв, дух единения и братства – гарантируем!" – сообщили организаторы Евромайдана, пишет ZN.UA.

"В новогоднюю ночь выступит первая двадцатка украинских рок-групп, которые до этого постоянно участвовали в жизни Майдана", – сообщал ранее народный депутат Олесь Доний.

Украинцам со сцены покажут "звездный вертеп", в котором примут участие более 20 политиков, музыкантов, журналистов и общественных деятелей.

В частности, одного из царей сыграет народный депутат Владимир Арьев, солдата – лидер группы "Тартак" Сашко Положинский, а "титушек" – музыканты "ТНМК" Фоззи и Фагот.

Напомним, на Новый год Евромайдан готовит для украинцев немало сюрпризов, среди которых концерты культовых исполнителей, вертепы от лучших коллективов и уникальная акция "Зажги весь мир".



Ранее "Главред" сообщал, что комендант Дома профсоюзов Михаил Блавацкий рассказал: "Майдан должен гудеть на Новый год. Возможно, мы даже войдем в Книгу рекордов Гиннеса, если на Майдан придет 1 миллион украинцев".