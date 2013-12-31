В России говорят, что ЕС не заинтересован в трехсторонних переговорах с Киевом и Москвой

В Брюсселе не проявляют интереса к проведению трехсторонних переговоров с Киевом и Москвой в обсуждении вопрос об Ассоциации Украина-ЕС.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Владимир Титов, пишет РИА Новости.

"Мы надеемся, наши отношения с ЕС обладают достаточной прочностью. Однако действия ЕС в обстоятельствах вокруг Украины нас неприятно удивили. Звучали обвинения в адрес России. Все пытались перевернуть "с ног на голову". Ситуация понятна. Украина и Евросоюз подготовили проект Соглашения об ассоциации и о создании зоны свободной торговли. Документ вырабатывался сложно. Брюссель выставил Киеву жесткие условия для его подписания и, как мы все видели, оказывал сильнейшее давление, требуя от Киева беспрекословного выполнения всех предъявляемых требований, причем как экономических, так и политических, которые вполне можно было бы трактовать как вторжение в компетенцию суверенного государства", — сказал Титов.

"Россия готова обсуждать имеющиеся проблемы в трехстороннем формате Украина — Россия — ЕС. Однако Евросоюз, к сожалению, интереса к этому не проявляет", — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее глава МИДа РФ Сергей Лавров заявил, что Украина может подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, одновременно оставаясь в зоне свободной торговли СНГ.

Как сообщал "Главред", президент РФ Владимир Путин заявил, что если говорят, что у украинского народа украли европейскую мечту, то Россия к этому не причастна. Это был выбор украинских властей.



Напомним, 19 декабря Президент Виктор Янукович заявил, что Украина взяла паузу в подписании Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС для того, чтобы решить проблемные экономические вопросы и наработать механизмы защиты национального товаропроизводителя.