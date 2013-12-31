В Чернигове руководителю "ДемАльянса" неизвестные разбили окна в квартире: опубликованы фото

В Чернигове руководителю областной организации партии "Демократический Альянс" Игорю Андрийченко ночью неизвестные разбили окна в квартире, где он проживает с семьей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как написал активист в соцсети, сегодня около трех часов ночи неизвестные разбили окна в квартире молотком и гирями для взвешивания

"Я не знаю, кто это был. Три человека разбили три окна. Никто ничего не выкрикивал, когда выглянули с женой, уже никого не было", - пишет Андрийченко.

Он также сообщил, что вызвал милицию. Правоохранители составили по факту происшествия протоколы.

Руководитель местной организации "ДемАльянса" связывает нападение со своей общественно-политической деятельностью. Андрийченко подчеркнул, что на активистов Евромайдана, а также представителей "ДемАльянса" систематически оказывается давление по всей стране, и Чернигов не стал исключением.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что неизвестные молодые люди спортивного телосложения захватили частный дом активиста Евромайдана Сергея Онищенко в Киеве по улице Богатырской.



По словам активиста Евромайдана активистов Алексея Германа, примерно 20 человек ворвались в дом Онищенко, избили его и выбросили на улицу. При этом в доме удерживается жена Онищенко и годовалый ребенок.



Сами же молодчики говорят, что купили дом еще три года назад.