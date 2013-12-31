Новогоднее поздравление Януковича снимали в Лавре

Новогоднее и рождественское поздравление Президента Виктора Януковича снимали на территории свято-Успенской Киево-Печерской Лавры и в ее главном храме - Соборе Успения Пресвятой Богородицы.

Как рассказала главный режиссер съемок Анна Гресь, Лавра уже во второй раз стала местом съемок поздравления для украинского народа, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Очень символическое место для Украины. Хотим передать домашний уют и тепло Нового года", - сказала она.

Говоря об оформлении новогодней елки на съемочной площадке, дизайнер Марина Юдина сказала, что дизайнеры придерживались цветов украинского флага - желтого и голубого.

"Синий цвет преобладает в игрушках и гирляндах, а желтый - в декоративных бантах. Высота нынешней елки - 8 метров. На ее оформление было использовано около двух километров гирлянд и несколько десятков шаров диаметром от 100 до 250 миллиметров. Всего процесс подготовки елки к съемкам занял около трех суток", - сказала она.

Также в пресс-службе президента сообщили, что в своем новогоднем поздравлении Янукович поздравил украинский народ с праздниками и описал пути будущего развития страны.