Азаров и Рыбак поздравили украинцев с Новым годом: радости, любви и достатка каждому дому

Сегодня, 31 декабря, премьер-министр Николай Азаров и спикер Верховной Рады Владимир Рыбак поздравили украинцев с Новым 2014 годом.

В своем поздравлении премьер пожелал всем успеха и подвел итоги 2013 года.

"Искренне желаю всем успехов в реализации личных, общественных, деловых замыслов, чтобы 2014-й год стал годом экономических, культурных, спортивных и других достижений Украины, годом национального согласия и единства. Крепкого вам здоровья, счастья, неиссякаемых жизненных сил и любви. Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым!", - сказал Азаров.

По его словам, в сложнейших условиях удалось не просто выжить, но и модернизировать экономику.

"Ввели в эксплуатацию крупнейшую и самую эффективную в Европе Днестровскую гидроэлектростанцию, построили сотни новых предприятий. А также строили дороги, мосты, больницы, школы, детские сады, открывали новые предприятия. Собрали рекордный урожай - 63 миллиона тонн зерна", - отметил премьер-министр..

"Наконец была определена справедливая рыночная цена на газ, сняты ограничения во взаимной торговле, определены стратегические проекты в промышленной кооперации. Россия в очень сжатые сроки приняла решение о выделении Украине 15 миллиардов долларов кредита на очень выгодных условиях. Теперь финансовая стабильность в Украине не вызывает никаких сомнений", - добавил он.

Премьер-министр также заявил, что курс европейской интеграции будет продолжен.

"В конце года нам пришлось принять трудное, но необходимое решение: приостановить подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом, чтобы дать нашей экономике время восстановиться и укрепиться. Курс европейской интеграции мы, безусловно, продолжим, но с более сильных позиций, защищая национальные интересы. Текущий год завершается историческими договоренностям президентов Украины и России", - сказал Азаров.

В свою очередь, спикер ВР Рады Владимир Рыбак поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым.

По его словам, 2013 год был особым, годом, в котором удалось решить много масштабных задач и в то же время, он поставил перед нами новые.

"Он дал украинцам понимание того, что, объединившись, мы найдем выход из любой сложной ситуации. Что сможем принять судьбоносное для нашей страны решение. Важно только слышать друг друга, взвешивать в каждом вопросе все "за и против", двигаясь путем демократии и реформ. Лишь политическая воля и реализм Президента Украины Виктора Януковича спасли страну от неминуемого экономического коллапса и дальнейших политических разрушений. Ведь все мы - каждая украинская семья, каждый человек - почувствовали, как дорога для нас и важна стабильность в государстве", - подчеркнул Рыбак.

Он также призвал украинцев не забывать, что Новый год - это праздник, который является символом веры в добро, в осуществление лучших надежд.

"Мы верим, что в будущем году сможем сделать все, что до сих пор не успели или пока не смогли. Искренне желаю вам, дорогие мои соотечественники, чтобы душевное спокойствие, тепло и семейное благополучие сопровождали вас не только в Новогоднюю ночь, но и всю жизнь. Пусть будут здоровы ваши родители, дети и внуки" - говорится в поздравлении.

Рыбак также пожелал радости, любви и достатка каждому дому.

Напомним, новогоднее и рождественское поздравление Президента Виктора Януковича снимали на территории свято-Успенской Киево-Печерской Лавры и в ее главном храме - Соборе Успения Пресвятой Богородицы.