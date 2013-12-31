На Евромайдане готовятся к встрече Нового года: радостное настроение и джаз

В Киеве на Майдане Независимости уже готовятся к празднованию Нового года.

Активисты Евромайдана убирают территорию перед сценой и возле палаток. Настроение у людей приподнятое, пишет УНИАН.

По словам самих митингующие, они планируют встретить праздник весело и дружно. Также возле нескольких палаток установлены украшенные сосны и ели.

Люди надеются, что на Майдан в Новогоднюю ночь придет довольно много киевлян и гостей столицы.

Между тем, предусмотрительные украинцы пришли на Майдан с самого утра и занимают места, чтобы сегодня вечером встретить здесь грядущий Новый год, пишет ТСН.



Мужчины, которые стоят на страже возле баррикад, поздравляют прохожих с праздниками, желают счастья и здоровья.

Как сообщает УНН, в новогоднюю ночь впервые на Евромайдане будет зазвучать джаз.

По словам джазовой ведущей Евгении Стрижевской праздник состоится на сцене Открытого университета Майдана, напротив Лядских ворот.

Организаторы обещают музыку без политики. "Там где есть политика, там нет музыки. А у нас будет музыка!", - отметила ведущая.

По ее словам, всех присутствующих на Майдане ожидают приятные минуты наслаждения джазовой музыкой и танцы. "Мы просто в Новой Стране хотим делать Новые Праздники. Европейские, Культурные, Открытые", - отметила Евгения.

Новогодний концерт начнется 31 декабря в 22 ч.

Напомним, евромайдановцы собирают украинцев на празднование "баррикадного" Нового года.

В новогоднюю ночь со сцены выступит первая двадцатка украинских рок-групп, которые до этого постоянно участвовали в жизни Майдана.