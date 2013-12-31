У Януковича рассказали о новом подозреваемом в деле Татьяны Чорновол

Правоохранительные органы начали поиск шестого подозреваемого в нападении на журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновол.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"В рамках уголовного производства относительно избиения журналистки и общественной активистки Татьяны Чорновол проведен следственный эксперимент, во время которого один из подозреваемых признался в том, что участвовал в избиении Чорновол", - говорится в сообщении.

"По словам заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины Олега Татарова, следственный эксперимент подтвердил причастность этого лица к совершению преступления. Сейчас разыскивается шестой подозреваемый в совершении нападения ", - сообщил представитель президента.

Напомним, 30 декабря в милиции заявили, что в розыск объявлен еще один подозреваемый в избиении журналистки.

Татьяна узнала одного из нападавших.

Как известно, в ночь на 25 декабря журналистку и общественную активистку Татьяну Чорновол напали и избили на бориспольской трассе.

Президент Виктор Янукович поручил главе МВД и Генпрокурору срочно принять все необходимые меры для расследования этого преступления.