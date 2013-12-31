Путин поздравил Януковича с Новым годом и рассчитывает на новые результаты сотрудничества

Президент России Владимир Путин поздравил своего украинского коллегу Виктора Януковича с наступающим Новым годом и Рождеством.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин выразил надежду на то, что в наступающем году страны сумеют добиться новых результатов в совместной работе по наращиванию взаимовыгодного российско-украинского сотрудничества на ключевых направлениях.

Кроме того, в своем поздравлении Путин особо отметил товарищеские отношения с Украиной.

"Товарищеские, деловые отношения, позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые непростые вопросы и вместе искать пути дальнейшего развития партнерских связей двух стран на благо братских народов", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер Николай Азаров и спикер ВР Владимир Рыбак уже поздравили украинцев с Новым годом.