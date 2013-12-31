В Донецке Ахметову принесли "кровавую елку", он вышел к протестующим: опубликованы фото и видео

В Донецке сегодня, 31 декабря, 10 человек пикетировали резиденцию бизнесмена Рината Ахметова.

Протестующие требуют от Ахметова прекратить финансирование власти, "титушек" и т.п. "Прекратите финансировать кровавый режим", - скандируют активисты.

Люди пришли с плакатами "Ахметов Донбасс обдирает титушкам помагает", "Ахметов фінансує вбивство людей на майдані", сообщается на сайте "Новости Донбасса".

Ринат Ахметов один без охраны приехал на "Мерседесе" к митингующим в Донецке около его дома.

На сайте размещены фотографии, где видно, что Ахметов вышел к участникам акции, которые собирались вручить ему "кровавую елку".



Дончане собирались ехать к дому Ахемтова в Донецке и уже готовы были двинуться в путь, когда бизнесмен сам к ним пришел.



Его возмутило заявление митингующих, что он не увидит их акции, ведь находится в Лондоне, поэтому он решил порадовать участников акции своим присутствием.



"Я приехал доказать, что здесь обман. Если вы хотите, чтобы Украина была сильной - я с вами", - сказал Ахметов.



По его словам, он остался в Украине и "никуда не убежал", Ахметов покинул акцию протеста. Несмотря на встречу с бизнесменом, митингующие все же двинулись к дому миллиардера.

Он вышел к протестующим и заявил: "Он готов к диалогу, но активисты начинают с обмана. Он сказал, что он живет в Донецке и самым большим наказанием для него будет, если он не сможет ходить по этой земле и дышать этим воздухом", - сообщает издание.

Напомним, ранее самый богатый человек Украины призвал политиков сесть за стол переговоров и договариваться.

По словам Ахметова такая встреча должна стать "столом мира, компромисса и будущего нашей страны".



"И пусть за этим столом политики потеряют свои рейтинги. Но самое главное, чтобы рейтинг Украины пошел вверх", подчеркнул он.



Что же касается Евромайдана в Киеве, то бизнесмен считает, что эта акция продемонстрировала свободу украинского народа и осуждает то, что в эти дни пострадали люди.

фото:facebook.com/novostidnua; видео: Новости Донбасса