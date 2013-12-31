Яценюк поздравил украинцев с Новым годом: просит не покоряться злу

Глава парламентской фракции ВО "Батькивщина", один из лидеров оппозиции Арсений Яценюк поздравил сограждан с Новым годом и пожелал, чтобы украинцы не подчинялись злу.

Об этом говорится в приветствии, опубликованном на его странице в Facebook.

"Дорогие украинцы! Сердечно поздравляю вас с Новым Годом и Рождеством Христовым!", - говорится в приветствии оппозиционера.

"Пусть большой народный подъем в защиту правды и человеческого достоинства, который приветствует весь мир, принесет нашей стране справедливость, свободу и лучшую долю", - пожелал Яценюк.

"Мы доказали, что являемся народом, которого не собьют с выбранного пути, который никогда не покорится злу и который способен завоевать будущее для своей страны, своих детей и внуков" - подчеркнул лидер "Батькивщины".

"Пусть грядущий 2014 год станет счастливым для каждой украинской семьи, пусть воцарится в нашем Отечестве мир, право и взаимоуважение между людьми", - заключил Яценюк.

Ранее "Главред" сообщал, что Николай Азаров и Владимир Рыбак тоже поздравили украинцев с Новым годом, при этом премьер похвастался достижениями года, а спикер призвал верить в добро.