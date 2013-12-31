Четыре арестованных на Банковой активиста встретят Новый год в тюрьме

Три активиста Евромайдана и один адвокат встретят Новый год за решеткой, несмотря на то, что закон об амнистии для участников мирных акций вступил в силу еще 26 декабря.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Активиста Владимира Кадуру подозревают в управлении грейдером в ходе штурма на Банковой 1 декабря. Апелляционный суд Киева принял решение оставить его под стражей 17 декабря.

По версии следствия, именно Кадура находился в кабине грейдера и руководил действиями водителя, направив грейдер на правоохранителей.

21-летний Ярослав Притуленко тоже остается в заключении, ведь против него играет то, что при задержании он был в защитной экипировке. Кроме этого, в его рюкзаке нашли бутылку с бензином, нож и пневматический пистолет. Однако все это не запрещено законом, а защитная экипировка объясняется тем, что Притуленко увлекается экстремальными видами спорта.

Также за решеткой остается активист "Дорожного контроля" Андрей Дзиндзя. 7 декабря он был арестован за якобы участие в организации провокаций на Банковой 1 декабря.

20 декабря суд также оставил под стражей на 2 месяца адвоката Дзиндзи Виктора Смолия, которого подозревают в покушении на жизнь судьи.

Ранее "Главред" сообщал, что после вступления в силу закона об амнистии активистов Евромайдана, все уголовные производства против активистов должны быть закрыты.