Кличко рассказал Чорновол, как свести синяки, и ждет ее на Майдане

Лидер УДАРа Виталий Кличко рассказал, что избитая журналистка Татьяна Чорновол чувствует себя "намного лучше", а ее синяки и кровоподтеки постепенно сходят.

Об этом поделился в эфире Радио Свобода.

"Она чувствует себя намного лучше. Гематомы понемногу сходят. Я улыбался, когда она обратилась ко мне, говорит: "Виталий, у тебя такой большой опыт, как эти синяки свести". Я говорю: "Покупаешь мазь, то нужно, это нужно", - рассказал боксер-чемпион.

По словам Кличко, он дал Чорновол "профессиональные рекомендации, как быстро вернуться к нормальному состоянию".

"Надеемся, что в ближайшее время она сможет... показать свое стремление к победе на Майдане", - сказал резюмировал.

Ранее "Главред" сообщал, что активистка Евромайдана Чорновол была избита в ночь на 25 декабря. По делу арестованы пять человек, розыски шестого продолжаются. Больше о деле Чорновол читайте здесь.

Видео: radiosvoboda.org