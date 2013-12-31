Опубликованы новые фото "кровавой елки" под домом Ахметова

В сети продолжают появляться фото пикета, устроенного сегодня возле резиденции Рината Ахметова, которому принесли "кровавую елку".

Напомним, активисты требуют от миллардера прекратить финансирование власти, "титушек" и т.п.

"Прекратите финансировать кровавый режим", - скандировали пикетчики, которые пришли с плакатами "Ахметов Донбасс обдирает, титушкам помагает" и "Ахметов фінансує вбивство людей на Майдані".

Ринат без охраны приехал на "Мерседесе" к митингующим и подошел к участникам акции, которые собирались вручить ему "кровавую елку".

Миллиардера возмутило заявление митингующих, что он не увидит их акции, ведь находится в Лондоне: "Я приехал доказать, что здесь обман. Если вы хотите, чтобы Украина была сильной - я с вами".

По его словам, он остался в Украине и "никуда не убежал", Ахметов покинул акцию протеста. Несмотря на встречу с бизнесменом, митингующие все же двинулись к дому миллиардера.

Он вышел к протестующим и заявил: "Он готов к диалогу, но активисты начинают с обмана. Он сказал, что он живет в Донецке и самым большим наказанием для него будет, если он не сможет ходить по этой земле и дышать этим воздухом".

Ранее "Главред" сообщал: по мнению Ахметова, политики и моральные лидеры Украины должны сесть за стол переговоров, чтобы найти решение по сегодняшней ситуации в стране.