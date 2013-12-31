Кличко открестился от факельного марша в честь Бандеры

Лидер УДАРа Виталий Кличко заявил, что объединение "Майдан" не имеет отношения к факельному маршу в честь 105-й годовщины со дня рождения главы ОУН Степана Бандеры.

Это - исключительно инициатива партии "Свобода", заявил он в эфире Радио Свобода.

"Я вчера общался с Олегом Тягнибоком (лидером ВО Свобода" – Ред.) и сказал, что это исключительно шествие, в котором принимает участие партия "Свобода", рассказал оппозицонер.

"На Майдан пришли не те люди, которые поддерживают партии, которые поддерживают того или другого человека, а люди пришли бороться за себя, и не нужно окрашивать в те или другие цвета Майдан", - сказал лидер УДАРа.

"Это было услышано", - подчеркнул Кличко.

Ранее "Главред" сообщал: "Свобода" ожидает: в Киеве на марш в честь Героя Украины Степана Бандеры выйдут до 10 тыс. человек.

Марш начнется в 18.00 с Майдана Независимости, пройдет по улицам Михайловской, Владимирской, Льва Толстого, Крещатику и завершится возле КГГА.