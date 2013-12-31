В Кривом Роге избили активиста Евромайдана

В понедельник, 30 декабря, в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные напали на активиста Евромайдана, зама руководителя горисполкома партии УДАР Андрея Шалаева.

Об этом руководитель криворожского горисполкома партии Виктор Щербина рассказал "Интерфакс-Украина".

Вечером у подъезда дома, где живет Шалаев, неизвестные ударили активиста сзади по голове, повалили на землю и нанесли несколько ударов по туловищу.

"Андрея спасло то, что он был в капюшоне и быстро сработал домофон. Неизвестные услышали, что дверь открывается – убежали",- рассказал он.

А лидеру фракции "Батькивщина" в Криворожском горсовете Вере Вернигор во вторник, 31 декабря, неизвестные порезали все колеса на машине, на которой она должна была уехать на Евромайдан в Киев встречать Новый год.

"Все знали, что я еду на Евромайдан встречать Новый год с соратниками, которые меня там ждут. Это была целенаправленная акция. Порезали все колеса. Я вызвала милицию, которую жду уже свыше двух часов", - рассказала Вернигор.

Ранее "Главред" сообщал, что 25 декабря под Киевом жестоко избили активистку Евромайдана Татьяну Чорновол. Известной журналистке предстоит целый ряд операций, ее лицо будут собирать заново. По делу арестованы пять человек, шестой – объявлен в розыск.