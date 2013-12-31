Тимошенко поздравила украинцев и обратилась к Евромайдану: Новый год будет победным

Экс-премьер Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Новым годом и Рождеством, пожелала им веры в победу и подвела итоги уходящего, 2013-го, года.

"Дорогие мои! От всего сердца поздравляю вас с Новым годом и Рождественскими праздниками! Для каждого из нас эти праздники самые любимые, потому что в эти дни, как в детстве, мы ждем чуда и счастливых событий!" - говорится в поздравлении Тимошенко, размещенном на ее сайте.

Говоря об итогах, политик упомянула остановку евроинтеграции Украины и Евромайдан.

"Если об итогах, то нельзя не говорить о неудачах. Неподписание Соглашения об ассоциации с ЕС является провалом года, тормозом на пути присоединения Украины к европейской семье. Но я верю, что эта извечная мечта миллионов украинцев очень скоро осуществится, как и мечта о демократической власти с человечным лицом и нравственными поступками", - отметила она.



"Достижением года и последнего десятилетия стал Евромайдан, который вернул украинцам веру в собственные силы, объединил достойных и патриотичных людей, защищающих будущее своих детей и своей страны, сделал Украину узнаваемой, а украинцев - нацией, которой восхищаются в мире", - в то же время, сказала Тимошенко.

Говоря о своем праздничном желании, экс-премьер отметила: "Я очень хотела бы отпраздновать Новый год с людьми, которые защищают нашу независимость, защищают демократию и европейские ценности на мирных баррикадах Евромайдана, где родилась новая элита страны. Мои сердце и душа с вами! Я знаю, что вместе с вами мы еще споем Гимн на нашем победном Майдане! Хочу пожелать, чтобы новый год принес не только испытания, но и многочисленные победы. Поэтому прошу всех вас, мои родные, начинать новый 2014 год только с верой, с пониманием того, что он будет победным!"



"Украина и украинцы заслуживают лучшей судьбы, и в следующем году всем нам обязательно повезет. Знаю, что 2014 год станет годом начала очищения страны от диктатуры и своевольной власти, станет годом свободных украинцев!" - также говорится в поздравлении лидера "Батькивщины".



"Желаю всем вам, вашим семьям, родным, близким, детям, любимым, родителям, всем-всем-всем любви, здоровья и благополучия! Удачи вам во всем, и пусть Господь хранит вас и ваших родных! Желаю всего-всего самого лучшего!" - добавила Тимошенко.

Напомним, на Евромайдане в Киеве встречать Новый год собрались уже десятки тысяч людей. Прямую онлайн-трансляцию с места события смотрите здесь.