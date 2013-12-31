На Евромайдане собрались десятки тысяч, а под Радой спецназ кричал "Слава Украине!"

Во вторник, 31 декабря, вечером на Майдане Независимости в Киеве, где проходит акция сторонников евроинтеграции Евромайдан, собрались десятки тысяч людей, чтобы встретить Новый год.

Настроение у людей приподнятое, они планируют встретить Новый год весело и дружно. Люди выражают надежду, что на Майдан в новогоднюю ночь придут немало киевлян и гостей столицы, сообщает УНИАН.

На Майдане собралось почти 20 тысяч человек, которые слушают выступления музыкальных коллективов. Также у нескольких палаток установлено украшенные сосны и елки.

В то же время под зданием Верховной Рады выстроили спецназ Внутренних войск МВД, бойцы которого после исполнения Государственного Гимна воскликнули "Слава Украине!".

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Батькивщины" Олег Медуница.

"Под окнами, на плацу ВР, выстроено подразделение Внутренних войск. Под оркестр исполнили гимн и поздравили друг друга "Слава Украине!" - "Героям Слава!". Представьте! Стоит вэвэшник в полном облачении и восклицает "Героям Слава!" Трогательно", - поделился впечатлениями оппозицинер.

Ранее "Главред" сообщал, что оппозиция ждет на Евромайдане миллион украинцев, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса с массовым исполнением Гимна.

Фото: Facebook ВО Майдан