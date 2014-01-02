Между Украиной и двумя китайскими городами начал действовать безвизовый режим

В соответствии с решением правительства Китайской Народной Республики с 1 января 2014 г. для граждан 45 стран, среди которых и Украина, действует безвизовый транзитный режим в международных аэропортах городов Шэньян и Далянь (КНР, провинция Ляонин).

Право пребывания в провинции Ляонин без виз в течение трех суток будет предоставляться иностранным транзитным пассажирам из 45 стран при наличии у них визы в третью страну и авиабилета до конечного пункта перелета, пишет УНН.

В ходе такого пребывания пассажиры не имеют права покидать территории провинции и возвращаться в ту же страну, откуда прибыли в Ляонин. Разрешение оформляется в аэропорту после прохождения иностранными гражданами соответствующего контроля.

Ранее аналогичный порядок 72-часового безвизового транзитного режима проезда иностранных пассажиров был введен властями КНР в городах Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду.

Напомним, во время визита Президента Виктора Януковича в Китай украинская делегация в Китае подписала более 20 соглашений, позволяющих начать целый ряд совместных проектов.