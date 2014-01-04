Яценюк рассказал, когда у оппозиции будет единый кандидат в президенты

Единый кандидат оппозиции на выборах президента в 2015 году появится только во втором туре.

Об этом заявил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк в эфире "5 канала", передает "ЛигаБизнесИнформ".

По его словам, несмотря на заявления Виталия Кличко о возможном выдвижении единого кандидата оппозиции перед стартом президентской кампании, существуют подписанные оппозиционными силами соглашения, которых никто пока не отменял.

И эти соглашения предполагают выдвижение единого кандидата от оппозиции лишь во втором туре президентских выборов.

Также Яценюк отметил, что выигрыш президентских выборов не будет означать кардинальной смены власти в стране.

Кроме президента, нужна еще и сильная, надежная президентская команда, и именно формированием такой команды победителя занимается сейчас оппозиция, отметил Яценюк.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее Виталий Кличко заявил, что выдвижение Яценюка и Тягнибока на президентских выборах 2015 года осложнит успех оппозиции.

"В таком случае нет стопроцентной гарантии, что во второй тур сможет выйти представитель оппозиции", - сказал Кличко.