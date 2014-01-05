Лидеры 20 стран обсудят ситуацию в Украине

В конце января в Германии должна пройти 50-я Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, на повестку дня которой вынесен и ситуация в Украине.

На конференцию планируют приехать около двадцати лидеров государств мира. Об этом со ссылкой на немецкие СМИ сообщает Deutsche Welle.

Ведущую тему юбилейной Мюнхенской конференции объявят незадолго до ее проведения. Однако, по сообщению агентства dpa, дискуссии ведущих политиков мира в этом году будут посвящены "конфликту в Сирии, а также Украине".

Издание сообщает, что обсуждение ситуации в горячих точках и зонах кризисов является традиционным для этого форума. Об участии в Мюнхенской конференции уже заявили 18 глав государств и правительств, полсотни министров иностранных дел, а также десять руководителей международных организаций .

Всего на высоком форуме ожидается около 300 политиков и экспертов по вопросам политики безопасности со всего мира.

Ранее "Главред" сообщал, что президент Европарламента Мартин Шульц напомнил Украине: дверь Европейского Союза остается открытой и в 2014 году.