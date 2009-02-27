Коррупционный след «Фаины»

Важный вопрос в истории с похищением судна с купленным Эфиопией украинским вооружением – а кому, собственно, скандал с оружием сыграл на руку. Возможно, если разобраться, кто кроме пиратов извлек выгоду из захвата «Фаины», то станет понятнее, кто «посодействовал» тому, чтобы смешать с грязью имидж Украины как надежного поставщика оружия. Как известно, 25 сентября прошлого года на расстоянии 235 морских миль от побережья Сомали было захвачено грузовое судно «Faina», выполнявшее рейс из украинского порта Октябрьск до кенийского морского порта Момбаса. На борту судна, кроме экипажа, который насчитывал 17 граждан Украины, три гражданина Российской Федерации и 1 гражданин Латвии, находился большой груз вооружения и военной техники, следовавший из Украины в кенийское министерство обороны. В руках пиратов оказались реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», танки Т-72м1, 40-мм гранатометы РПГ-7В, 125-мм снаряды ВОФ-36, 125-мм снаряды ВБК-16 и комплексы динамической защиты танка 4С20. Только благодаря оперативному вмешательству американских ВМС, которые взяли судно под плотную опеку и пристальный присмотр, вышеупомянутые «товары» остались на борту. Однако этот инцидент дал богатую почву всем желающим использовать это событие в собственных интересах. Сразу же после захвата в средствах массовой информации как грибы после дождя стали появляться сообщения, что все указанное вооружение следовало неофициально заявленному конечному потребителю. География «настоящего» места назначения груза была достаточно широкой - от Грузии до Южного Судана. Ни один из авторов подобной информации так и не привел доказательств своей правоты, основываясь только на «предположениях» и «подозрениях», на «информации» самих пиратов, или же на других «беспрекословных» фактах. В настоящий момент становятся более понятными причины возникновения обвинений Украины в незаконных поставках оружия в Восточную Африку. Стоит даже поверхностно проанализировать интенсивность конфликта геополитических интересов многих «великих» держав мира, имеющего место в данном регионе, чтобы понять - путь на кенийский рынок вооружений не будет для Украины ни легким, ни безболезненным. СМИ многих стран мира освещали ситуацию с захватом судна „Faina", цитируя руководство 5-го флота США (упрямо утверждавшего, что, по их данным, вооружение следовало в Судан) и почти полностью в выгодном для РФ свете. Закулисные игрища «геополитических гигантов» на африканском рынке вооружений привели к тому, что Украина оказалась втянутой в очередной скандал, несмотря на то, что наша страна известна во всем мире как государство с очень жестким режимом контроля над торговлей вооружением. С правовой точки зрения Украина не допустила никаких нарушений международного законодательства и правил передачи вооружений, поскольку все формальные меры по документальному оформлению и подтверждению доставки законному конечному пользователю были предприняты. Если некоторые круги в Кении и планировали передачу ВВТ в Судан, то это не дает оснований для обвинения в адрес Украины в нарушении правил экспорта вооружений. Украина в полном объеме предоставляет информацию (в том числе и по «кенийским» контрактами) о международных передачах вооружений в ОБСЕ, Вассенаарской договоренности и реестра обычных вооружений ООН. Конечно, уместны упреки в отношении Украины в том плане, почему «Фаину» не обеспечили военной охраной. Во времена СССР советские боевые корабли имели базы в Эфиопии, Йемене и других странах и могли постоянно находиться в Индийском океане. Но в наши дни нет никаких оснований для того, чтобы, например, «Гетман Сагайдачный» сопровождал судно с украинским экипажем, принадлежащее какой-то кипрской компании и вообще идущее под флагом Панамы или Либерии? Кто за это будет платить? Оплатить такую гарантированную защиту не в состоянии ни украинская казна, ни частный судовладелец. Более того, даже в сильном морском государстве США корабли ВМС эскортируют только суда, зафрахтованные правительством США и перевозящие грузы, которые принадлежат американскому правительству. Осуществлять захват судов можно, только имея точную информацию о местонахождении корабля-жертвы. То есть захватить судно можно только по наводке - имея точную информацию о курсе и скорости движения корабля, чтобы в определенное время выйти в заданную точку и перехватить его. Пираты не могут выйти в море и курсировать туда-сюда, высматривая в бинокль, когда кто-то появится на горизонте. Абсолютно ясно, что сами пираты Сомали - бывшие рыбаки с автоматами, карабкающиеся на борт торговых судов, - только исполнители. А координируют их действия и обеспечивают их информацией совсем другие люди. Конечно, проще всего искать виновных в Украине и обвинять тех или иных государственных чиновников, которые принимали участие в заключении договора или имели к этому какое-то отношение. Но стоит обратить внимание и на зарубежные структуры, которые могли иметь отношение к этой ситуации. В этом всплеске пиратской активности могут быть наиболее заинтересованы частные охранные компании, в первую очередь американские, которые накачали мышцы и нагуляли финансовый аппетит в Ираке и Афганистане. Однако после наступления жесткого финансового кризиса и прихода в Белый дом новой администрации они не могут больше рассчитывать на щедрые денежные потоки из казначейства. Поэтому охранным фирмам нужно срочно найти новое поле деятельности. Для обеспечения судоходства необходимо обнаружение и уничтожение информационных сетей пиратов и инсайдеров, которые «сливают» пиратам информацию о кораблях, их маршрутах и характере грузов. Информация о морском трафике открытая, поэтому, зная время выхода и маршрут корабля, опытному человеку с калькулятором не трудно будет высчитать время прибытия судна в определенную точку - особенно принимая во внимание то, что обычно все торговые корабли идут на экономном ходу со скоростью в среднем 15-20 км/час. Очевидно, что от скандала с «Фаиной» больше всего выиграли страны, которые являются мощнейшими поставщиками оружия в Африку. Ведь, раздув невероятные истории о поставках украинского оружия «преступным режимам», эти страны могут не дать нашему государству закрепиться на этом большом рынке. Поэтому не стоит искать виновных в сливе информации о «Фаине» среди кенийских или украинских чиновников, ведь желающих «помочь делу» немало и в других сильных странах - экспортерах оружия.