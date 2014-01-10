Координатор совета движения "Майдан" слагает с себя полномочия

Координатор Общественного совета "Майдана" Игорь Курус слагает с себя полномочия и просит общественность объединиться вокруг Манифеста ОСМ и требований Майдана.

Об этом сообщила пресс-секретарь Куруса Ольга Нижник, пишет Украинская правда.

Так активист отреагировал на сообщение о выходе ряда активистов и организаций из Общественного совета объединения "Майдан" (ОСМ).

"После пресс-конференции, которая состоялась 9 января, где мной были озвучены предложения к оппозиционным силам, в результате чего отдельные коллеги сделали заявления о выходе их организаций из Общественного совета Майдана. В связи с этим, обращаюсь к Вам с просьбой не делать шагов по дискредитации общественного движения", - попросил он членов ОС "Майдана".

Он также подчеркнул, что решение ОСМ относительно необходимости выдвижения единого кандидата было принято ОСМ 25 декабря 2013 года, "как реакция на требования граждан".

"И прошу это не расценивать как ультиматум к оппозиционным силам", - призвал он.

"Предложение относительно блокирования парламента, с требованием к власти выполнить условия Майдана, прошу считать не попыткой давления на оппозицию, а попыткой усилить позиции Майдана", - добавил Курус.

"Во избежание недоразумений и недопущения раскола между общественностью Майдана и оппозицией, я слагаю с себя полномочия координатора ОСМ и прошу направить все усилия на единение общественности вокруг Манифеста ОСМ и требований Майдана", - заявил он.

Ранее "Главред" сообщал, что 9 января совет ВО "Майдан" выдвинул оппозиции ультиматум, потребовав выдвижения единого кандидата на президентских выборах и блокирования Рады с первого дня зимней сессии, чтобы добиться роспуска парламента.

Между тем, нардеп от ВО "Батькивщина" Олег Медуница назвал требование общественного совета "Майдана" о выдвижении единого кандидата от оппозиции на президентских выборах инициативой Администрации Президента.