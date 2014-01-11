Представители секс-меньшинств отправились на Майдан: их ждут активисты, опубликованы фото

Представили ЛГБТ сообщества сегодня двинулись на Евромайдан. Они устроили акцию на Бессарабской площади, чтобы привлечь внимание к проблемам людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

По словам организаторов протеста, официально зарегистрированный ЛГБТ-союз недостаточно защищает права гомосексуалов и трансгендеров в Украине, пишет УНН.

Около 40 человек собрались при помощи соцсетей и с Бессарабки планируют двинуться на Евромайдан, где хотят установить свою палатку.

Между тем, больше полусотни евромайдановцев выстроились возле баррикады со стороны Бессарабской площади в ожидании провокаторов и представителей ЛГБТ. Пока не понятно, намерены ли евромайдановцы помешать представителям ЛГБТ прийти на Майдан.

фото: УНН