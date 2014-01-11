Как представители секс-меньшинств в центре Киева танцевали с украинским флагом: опубликованы фото

Сегодня, 11 января, на Бессарабской площади прошла акция в поддержку сексуальных меньшинств. Однако п редставителей ЛГБТ-сообщества не пустили на Евромайдан.

Об этом сообщили представители инициативной группы по защите прав сексуальных меньшинств в Украине, передают "Комментарии".

"После акции на Бессарабской площади группа активистов приблизились к баррикадам, однако "караульные" Евромайдана заблокировали им проход к палаточному городку", - сообщают в социальных сетях очевидцы событий.

При этом лица, перегородившие представителям ЛГБТ-сообщества дорогу на Крещатик не стали объяснять участникам акции своих действий.

Как сообщает ТСН, во время акции участники в ярком наряде организовали флешмоб, в течение которого в руках держали украинский флаг.

Также у каждого представителя ЛГБТ на фото заметен один и тот же леденец, который они по очереди ели. В целом акция прошла мирно, однако рядом с Бессарабской площадью, где проходил парад ЛГБТ, собрались около 20 молодчиков в масках, которые были готовы среагировать на неожиданное поведение организаторов акции.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня неофициальная ЛГБТ-сообщество в центре столицы устроило парад, в котором приняли участие более 50 человек.