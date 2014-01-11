Суд начал наказывать активистов Автомайдана: их лишают прав и штрафуют

Активистов Автомайдана, которые участвовали в автопробеге к резиденции в Межигорье, суд начал лишать водительских прав.

Так участника Владислава Лысенко лишили на полгода права управлять автомобилем. Кроме этого, активисту придется выплатить штраф в размере 36 гривен. Такое решение вынес Киево-Святошинский райсуд Киевской области, пишет Украинская правда.

Соответствующее постановление суда на своей странице в социальной сети Facebook обнародовал Тарас Гук,.



"Вот первое постановление о лишении прав на 6 месяцев, которую получил. Есть уже и другие. Все кто может присоединиться, прошу подготовить апелляционную жалобу, можно в том числе использовать предыдущие мои материалы", - написал он на своей странице.

Напомним, активист Автомайдана Дмитрий Булатов заявил, что ГАИ составила неофициальный список водителей Автомайдана из более чем 900 фамилий, которые должны быть лишены водительских прав по результату поездки в Межигорье 29 декабря 2013 года.

По его словам, ГАИшники получили приказ массово лишать прав водителей Автомайдана.