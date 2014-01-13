BАСУ отказался отменять решение Рады по голосованию за "поправку Kличкo"

Высший административный суд Украины (ВАСУ) отказался отменять решение Верховной Рады по голосованию за внесение изменений в Налоговый кодекс Украины, которые могут стать препятствием для участия председателя фракции "УДАР" Виталия Кличко в президентских выборах в 2015 году.



Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на издание "Закон и Бизнес".



"В своем решении от 10 января 2014 года ВАСУ отказал Кличко Виталию Владимировичу в иске к Верховной Раде Украины, Президенту Украины о признании действий и бездеятельности противоправными. Напомним, что такие изменения к законодательству, инициированные депутатом от "Батьківщини", по мнению экспертов, окончательно исключают баллотирование лидера "УДАРа" в Президенты Украины на выборах в марте 2015 года", - пишет издание.



По мнению опрошенных "ЗиБ" политических экспертов, Кличко могла подставить собственная юридическая команда. "Как видно из анализа дела, подать иск Виталия Кличко фактически убедил главный юрист "УДАРа" Валерий Карпунцов. По странному стечению обстоятельств, в период с 2005 по 2009 годы тот же Карпунцов был главным юристом Петра Порошенко (его коммерческой деятельности корпорации Roshen и компании "Ленинская кузница") и политической силы "Наша Украина", - отмечает ресурс.

По данным издания, в бизнес-кругах юридический бизнес Карпунцова до сих пор считается слишком финансово зависимым от основного клиента - Петра Порошенко, который, по последним рейтингам Деминициативы становится одним из конкурентов Кличко на будущих выборах.



Напомним, 24 октября 2013 года Рада приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации налогоплательщиков". Поправка предполагает, что лицо, имеющее право постоянного проживания на территории иностранного государства, считается таким, которое не проживает в Украине. Кличко продолжительное время платил налоги в Германии. Во фракции "УДАР" считают, что внесенные поправки могут помешать ее лидеру участвовать в президентских выборах.