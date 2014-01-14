Эксперт не увидел раскола на Майдане

Создание Всеукраинского объединения "Майдан" и Гражданской платформы "Майдан" не является расколом среди митингующих.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал политолог Михаил Погребинский.



Он признался, что не может обсуждать конкретные действия именно этих двух структур, потому что не знает, кто входит в их состав, и чем конкретно они занимаются.



"Но сама идея выделить различные группы, которые олицетворяли какую-то политическую или гражданскую позицию, является нормальным процессом. На Майдане - десятки тысяч людей. Поэтому такое разделение не является чем-то удивительным. Работы для гражданского общества в Украине - непочатый край. Могут быть абсолютно различные функции и задачи. Здесь нет негатива. Все зависит от того, какова мотивация тех людей, которые объединяются в ту или иную группу. Одни хотели контролировать действия власти или бороться с коррупцией. Это одно дело. Если другие заинтересованы в том, чтобы сделать общество более открытым, создать интернет-правительство - другое. Не надо видеть в этом что-то плохое", - отметил эксперт.



По словам политолога, на этапе, когда люди объединяются вокруг этой цели, как избавиться власти, стоит добиваться этого всем вместе.



"Это как в украинской пословице - "Вместе и отца легче бить". Если речь идет о том, что эта проблема снимается при невозможности реализации в настоящее время, возникает много других полезных вещей, которые может сделать гражданское общество. Этой энергетикой Майдана надо воспользоваться", - отметил Погребинский.



Напомним, в конце декабря 2013 в социальных сетях активисты Майдана начали формировать сообщество "Гражданская платформа "Майдан", которая ставит своей целью распространить на всю Украину способы самоорганизации людей, апробированные во время массовых акций в центре Киева. Другая цель сообщества - обеспечить общественный контроль чиновников на всех уровнях, от сотрудника ЖЭКа до Президента Украины.



Ранее лидеры оппозиционных партий со сцены на Майдане Независимости объявили о создании Народного объединения "Майдан", в состав которого вошли представители политических партий, общественных организаций, а также ученые, деятели культуры и художники.