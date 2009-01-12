Александр Ефремов: «В Луганске молодежь собирает по 5 копеек на билет Ющенко в США»

Партия регионов, оказавшаяся в фактическом оппозиционном одиночестве в парламенте, намеревается добиваться отставки правительства всеми, как подчеркивают сами «регионалы», законными способами.
Любопытно, что ПР в вопросе выражения недоверия правительству Тимошенко, рассчитывает на голоса коммунистов и части «Нашей Украины». Литвина на всякий случай тоже не списывают со счетов, хотя и не скрывают, что Владимир Михайлович после воцарения в спикерском кресле – почти отрезанный ломоть в этом деле… Что все это значит? Есть ли у ПР действительно какой-то план или все заявления последней недели из этой партийной среды звучат только для того, чтобы остаться в контексте, не выпасть из политико-информационного поля вообще? Какие шаги намеревается предпринимать ПР хотя бы в краткосрочной перспективе? Реализовавть план-минимум привлечения власти к ответственности, озвученный Виктором Януковичм в канун Нового года?
Об этом «Главред» говорил с заместителем руководителя фракции Партии регионов в парламенте Александром Ефремовым накануне последней перед каникулами сессионной недели.
Александр Сергеевич, в завтрашней повестке дня, по видимому, вряд ли появится вопрос о недоверии правительству, о чем с утра говорил ваш лидер Виктор Янукович. Будет ли ПР настаивать на рассмотрении этого вопроса на этой сессионной неделе?
Мы уже понесли на регистрацию проект постановления о недоверии правительству и завтра будем ставить вопрос о том, чтобы рассмотреть его в четверг.
Будет ли ПР предпринимать какие-либо действия, настаивая, чтобы этот вопрос все-таки был включен – например, блокирование трибуны, еще что-то? К тому же вице-спикер Николай Томенко уже заявил, что в любом случае этот вопрос не может быть рассмотрен на этой сессии парламента, так как правительству потребуется не менее 17 дней для подготовки отчета: по простым арифметическим подсчетам до каникул не успеть…
Ну, это точка зрения Томенко. А в рамках закона этот вопрос может быть рассмотрен в течение десяти дней после регистрации постановления. Если мы сегодня зарегистрировали соответствующее постановление о недоверии правительству, то четверг вполне подпадает под эти десять дней. Поэтому по законодательству нам ничего не мешает рассмотреть этот вопрос уже на этой неделе. Но если наши коллеги будут делать все, чтобы этого вопроса не рассматривать, и не проголосуют за внесение его в повестку дня, значит, таков будет их ответ на то, что происходит в государтстве. Пусть тогда берут на себя всю ответственность за весь тот, бардак, который есть!
Вот Партия регионов будет пытаться вызвать правительство с отчетом в парламенте. Но о таком отчете в среде ПР говорится уже не один месяц, и что?
Естественно, мы снова будем ставить этот вопрос. Мы не единожды инициировали его, как вы помните, на прошлой сессии – тогда нас не поддержали даже коммунисты. А сейчас посмотрим, кто проголосует в поддержку этого вопроса. Естественно, мы ни в коей мере не будем сейчас устраивать какие-то акции, потому что считаем, что это неуместно. Но мы уверены, что это правительство не может справиться с ситуацией, которая сложилась, и это подтверждалось неоднократно.
А вам не кажется, что в этой ситуации – незакончившейся газовой войны с Россией, неподписанных контрактов на поставки газа на этот год, инициатива отставки правительства - не совсем правильна с точки зрения государственных интересов? Ну, допустим, отставите вы Тимошенко, и что дальше? Она же будет исполнять обязанности, только и всего – как Ехануров в 2006-м…
Ну, это вопрос дискуссий… Но я могу сказать следующее: правительство Януковича страну в конце 2007-го года с контрактом в 179 долларов за тысячу кубов газа. Тимошенко в дискуссиях, в том числе со мной лично, заверяла, что в течение года цена на газ дял предприятий повышаться не будет и даже гарантировала это! В результате, уже со второго полугодия 2008-го очень многие предприятия начали получать газ не по 179 или даже по 250 долларов, а по 300 с лишним долларов!
Вопрос второй: правительство Януковича в 2007-м году, 5 декабря, оставило НАК «Нефтегаз» в состоянии, когда предприятие показало за год 3,2 миллиарда прибыли. И поэтому сегодня, когда первый вице-премьер Александр Турчинов заявляет, что у «Нефтегаза» было 7 или 8 миллиардов долгов, то это просто ложь! Ну не может правительство работать на постоянной лжи!
И третий вопрос: НАК «Нефтегаз» получил 52 миллиарда гривень за продажу газа внутри Украины. Из этих 52 миллиардов 25 предназначена для рассчетов за газ с РФ. Возникает вопрос: почему сегодня существует этот конфликт и кто в нем виновен? Ну, не Партия же регионов, правильно? Начинают рассказывать о Фирташе, еще о ком-то… Но вы же правительство, так разберитесь с этим вопросом для того, чтобы решать реальные проблемы, которые есть в государстве – когда замерзают больницы, отключаются от газоснабжения села, когда чиновники из «Нефтегаза» отключают энергоснабжение целым отраслям промышленности!.. Когда такое было? Что за бардак устроили в стране?! И вы еще говорите, что мы должны Богу молиться на это правительство?..
Я так и не говорю…
Ну, вы ведь спрашиваете, правильно или неправильно отправить его в отставку? Неправильно знать это все, сидеть и молчать! Нужно говорить людям, акцентировать внимание и требовать, чтобы эти люди написали заявления и ушли в отставку, потому что другого инструмента у нас, к сожалению, пока нет! И мы это будем делать!
Каким образом вы намереваетесь этого добиться?
Очень просто – 226 голосов…
Вы их видите в парламенте, эти 226 голосов?
Мы надеемся, что нас поддержат коммунисты. Надеемся, что нас поддержит большая часть «Нашей Украины». Не знаю, какую позицию в данном вопросе займет Блок Литвина. Но еще месяц назад, когда положение было намного лучше, Владимир Михайлович, разъезжая по регионам, рассказывал, как плохо работает правительство Тимошенко. Сейчас он получил кресло спикера, еще несколько денежных должностей и, возможно, изменил свою точку зрения… Мы так смотрим на этот вопрос: это будет ответ общественности по поводу позиции наших политиков и их морали…
Какие основные тезисы по поводу энергетической безопасности готовит на завтрашнее заседание Партия регионов – кроме требования, которое ранее озвучил Борис Колесников о создании специальной следственной комиссии ВР по ситуации с газом?
Первый вопрос, который задаст Партия регионов: почему сегодня в стране нет газа? Почему создан кризис? Что явилось причиной этого кризиса? Почему правительсство не сделало все возможное для того, чтобы страна спокойно вошла в этот год и мы не участвовали в спектакле, который устроили на весь мир?
И второй вопрос: как могло получиться, что мы сегодня фактически потеряли свое лицо в глазах мировой общественности? Ведь из-за этих скандалов вокруг транзитной составляющей цены во многих европейских странах укрепилось мнение в сторону строительства путей поставок газа в обход Украины! Но ведь даже по тем ценам транзита, которые есть, государство имеет 2 миллиарда долларов только на транспортировке! Согласитесь, неплохая сумма…
Но если заплатить европейскую цену за газ, оставив «старый» транзит, то наверняка она не будет выглядеть столь уж хорошей…
Но Россия же ставит вопрос, что она готова расссмотреть и транзит по европейским ценам!.. Но возникает следующий вопрос: если это правительство профессионально и заботится о нашем государстве, то цена на газ на 2009 год должна быть не выше 200 долларов! Если они заключат контракты по высшей цене, это будет означать полный провал в переговорах и полный непрофессионализм в работе…
Как в сложившейся ныне ситуации можно говорить о 200 долларов? На каких условиях?
Об условиях мы расскажем после того, как наши члены правительства скажут свое слово. И тогда я лично расскажу, на каких условиях это можно было сделать…
Два раза правительство Виктора Януковича было у власти, и два раза страна развивалась нормально. Два раза правительство Тимошенко было при власти, и два раза были сплошные катастрофы. Я помню, когда Тимошенко еще была вице-премьером в правительстве в 2000 году, то были те же катастрофы. Я еще тогда был губернатором. У них полный непрофессионализм, полное непонимание ситуации и непригодность для управления экономикой и государством.
Одним из пунктов плана Виктора Януковича было оглашение недоверия Президенту. Как вы будете реализовывать этот пункт?
На сегодняшний день мы не снимаем этот пункт. Президент и премьер-министр несут за ситуации в стране ответственность в равной мере. Они устроили между собой разборку на глазах всего мира и опозорили наше государство. Есть несколько парламентских инструментов решения вопроса недоверию Президенту.
Мы вправе задать вопрос отмены дурацкого решения по третьему туру президентских выборов 2004 года. На фракции мы еще это не рассматривали, но я не исключаю, что с этой инициативой я буду выходить. В конце концов, мы должны закончить прецедент нарушения закона в нашем государстве. А этот прецедент начался, когда было принято антиконституционное решение по третьему туру президентских выборов. Тогда бы мы вошли в совершенно нормальное русло. Понятно, назад все не вернешь, но мы б в таком случае вышли на проведение в ближайшее время президентских выборов. После этого начнется либо нормальная работа, либо, если Президент снова начнет чудить, перейдем к парламентским выборам и выстроим систему управления государством.
Оранжевая власть в лице Ющенко и Тимошенко не в состоянии управлять государством. Как бы они не пытались переложить друг на друга свою ответственность, она лежит на них двоих. Для того, что был покой в государстве, нужно, чтобы эти два политика уходили с политической арены.
Каким путем они должны уйти?
Пока только законодательным. Если нас коллеги не послушаются, то в результате действий, которые предпринимает власть, народ сам свою оценку сможет дать. Но это будет другая тема для разговора.
Представители Партии регионов не так давно говорили, что наступит март и люди сами снесут эту власть….
Не исключаю такой вариант. Если у нас останавливаются все предприятия и людям негде работать. Кто-то заявлял о создании пяти миллионов рабочих мест, а сегодня заканчивает полной безработицей.
Мы ни в одном своем прогнозе на 2008 год не ошиблись. Даже в росте инфляции.
Можно ожидать «голодного майдана»?
Не думаю, что это может быть «майдан», это будет «волна народного гнева», которая значительно сложнее. «Майдан» - это организованное и направленное мероприятие. А вот бессистемный бунт - это самое худшее, что может быть в государстве. Если наши горе руководители не поймут этого, то боюсь, у них будет печальный исход.
Звучит угрожающе…
Я сегодня улетел из своего региона. Там молодежь проводит акцию - собирает по 5 копеек на билет Ющенко в США. Их никто не организовывал, они позвонили и рассказали: «Александр Сергеевич, собираем по 5 копеек…». Я ответил, что и свои 5 копеек передам. Я думаю, в одной только Луганской области найдется достаточно людей, чтобы, собрав по 5 копеек, хватило на билет.
В такой ситуации, снят ли окончательно вопрос о проведении досрочных парламентских выборов, к которым столь решительно была готова Партия регионов?
Мы не инициировали досрочные парламентские выборы. Просто мы считали, что то был лучший вариант развития событий, чем тот, что есть сейчас. Сегодня создали непонятную коалицию, трудоустроили Владимира Литвина и считают, что навели порядок в государстве. И Теперь Литвин говорит всем «заспокойтеся»! Такое спокойствие может оказаться кладбищенским…
Об этом «Главред» говорил с заместителем руководителя фракции Партии регионов в парламенте Александром Ефремовым накануне последней перед каникулами сессионной недели.
Александр Сергеевич, в завтрашней повестке дня, по видимому, вряд ли появится вопрос о недоверии правительству, о чем с утра говорил ваш лидер Виктор Янукович. Будет ли ПР настаивать на рассмотрении этого вопроса на этой сессионной неделе?
Мы уже понесли на регистрацию проект постановления о недоверии правительству и завтра будем ставить вопрос о том, чтобы рассмотреть его в четверг.
Будет ли ПР предпринимать какие-либо действия, настаивая, чтобы этот вопрос все-таки был включен – например, блокирование трибуны, еще что-то? К тому же вице-спикер Николай Томенко уже заявил, что в любом случае этот вопрос не может быть рассмотрен на этой сессии парламента, так как правительству потребуется не менее 17 дней для подготовки отчета: по простым арифметическим подсчетам до каникул не успеть…
Ну, это точка зрения Томенко. А в рамках закона этот вопрос может быть рассмотрен в течение десяти дней после регистрации постановления. Если мы сегодня зарегистрировали соответствующее постановление о недоверии правительству, то четверг вполне подпадает под эти десять дней. Поэтому по законодательству нам ничего не мешает рассмотреть этот вопрос уже на этой неделе. Но если наши коллеги будут делать все, чтобы этого вопроса не рассматривать, и не проголосуют за внесение его в повестку дня, значит, таков будет их ответ на то, что происходит в государтстве. Пусть тогда берут на себя всю ответственность за весь тот, бардак, который есть!
Вот Партия регионов будет пытаться вызвать правительство с отчетом в парламенте. Но о таком отчете в среде ПР говорится уже не один месяц, и что?
Естественно, мы снова будем ставить этот вопрос. Мы не единожды инициировали его, как вы помните, на прошлой сессии – тогда нас не поддержали даже коммунисты. А сейчас посмотрим, кто проголосует в поддержку этого вопроса. Естественно, мы ни в коей мере не будем сейчас устраивать какие-то акции, потому что считаем, что это неуместно. Но мы уверены, что это правительство не может справиться с ситуацией, которая сложилась, и это подтверждалось неоднократно.
А вам не кажется, что в этой ситуации – незакончившейся газовой войны с Россией, неподписанных контрактов на поставки газа на этот год, инициатива отставки правительства - не совсем правильна с точки зрения государственных интересов? Ну, допустим, отставите вы Тимошенко, и что дальше? Она же будет исполнять обязанности, только и всего – как Ехануров в 2006-м…
Ну, это вопрос дискуссий… Но я могу сказать следующее: правительство Януковича страну в конце 2007-го года с контрактом в 179 долларов за тысячу кубов газа. Тимошенко в дискуссиях, в том числе со мной лично, заверяла, что в течение года цена на газ дял предприятий повышаться не будет и даже гарантировала это! В результате, уже со второго полугодия 2008-го очень многие предприятия начали получать газ не по 179 или даже по 250 долларов, а по 300 с лишним долларов!
Вопрос второй: правительство Януковича в 2007-м году, 5 декабря, оставило НАК «Нефтегаз» в состоянии, когда предприятие показало за год 3,2 миллиарда прибыли. И поэтому сегодня, когда первый вице-премьер Александр Турчинов заявляет, что у «Нефтегаза» было 7 или 8 миллиардов долгов, то это просто ложь! Ну не может правительство работать на постоянной лжи!
И третий вопрос: НАК «Нефтегаз» получил 52 миллиарда гривень за продажу газа внутри Украины. Из этих 52 миллиардов 25 предназначена для рассчетов за газ с РФ. Возникает вопрос: почему сегодня существует этот конфликт и кто в нем виновен? Ну, не Партия же регионов, правильно? Начинают рассказывать о Фирташе, еще о ком-то… Но вы же правительство, так разберитесь с этим вопросом для того, чтобы решать реальные проблемы, которые есть в государстве – когда замерзают больницы, отключаются от газоснабжения села, когда чиновники из «Нефтегаза» отключают энергоснабжение целым отраслям промышленности!.. Когда такое было? Что за бардак устроили в стране?! И вы еще говорите, что мы должны Богу молиться на это правительство?..
Я так и не говорю…
Ну, вы ведь спрашиваете, правильно или неправильно отправить его в отставку? Неправильно знать это все, сидеть и молчать! Нужно говорить людям, акцентировать внимание и требовать, чтобы эти люди написали заявления и ушли в отставку, потому что другого инструмента у нас, к сожалению, пока нет! И мы это будем делать!
Каким образом вы намереваетесь этого добиться?
Очень просто – 226 голосов…
Вы их видите в парламенте, эти 226 голосов?
Мы надеемся, что нас поддержат коммунисты. Надеемся, что нас поддержит большая часть «Нашей Украины». Не знаю, какую позицию в данном вопросе займет Блок Литвина. Но еще месяц назад, когда положение было намного лучше, Владимир Михайлович, разъезжая по регионам, рассказывал, как плохо работает правительство Тимошенко. Сейчас он получил кресло спикера, еще несколько денежных должностей и, возможно, изменил свою точку зрения… Мы так смотрим на этот вопрос: это будет ответ общественности по поводу позиции наших политиков и их морали…
Какие основные тезисы по поводу энергетической безопасности готовит на завтрашнее заседание Партия регионов – кроме требования, которое ранее озвучил Борис Колесников о создании специальной следственной комиссии ВР по ситуации с газом?
Первый вопрос, который задаст Партия регионов: почему сегодня в стране нет газа? Почему создан кризис? Что явилось причиной этого кризиса? Почему правительсство не сделало все возможное для того, чтобы страна спокойно вошла в этот год и мы не участвовали в спектакле, который устроили на весь мир?
И второй вопрос: как могло получиться, что мы сегодня фактически потеряли свое лицо в глазах мировой общественности? Ведь из-за этих скандалов вокруг транзитной составляющей цены во многих европейских странах укрепилось мнение в сторону строительства путей поставок газа в обход Украины! Но ведь даже по тем ценам транзита, которые есть, государство имеет 2 миллиарда долларов только на транспортировке! Согласитесь, неплохая сумма…
Но если заплатить европейскую цену за газ, оставив «старый» транзит, то наверняка она не будет выглядеть столь уж хорошей…
Но Россия же ставит вопрос, что она готова расссмотреть и транзит по европейским ценам!.. Но возникает следующий вопрос: если это правительство профессионально и заботится о нашем государстве, то цена на газ на 2009 год должна быть не выше 200 долларов! Если они заключат контракты по высшей цене, это будет означать полный провал в переговорах и полный непрофессионализм в работе…
Как в сложившейся ныне ситуации можно говорить о 200 долларов? На каких условиях?
Об условиях мы расскажем после того, как наши члены правительства скажут свое слово. И тогда я лично расскажу, на каких условиях это можно было сделать…
Два раза правительство Виктора Януковича было у власти, и два раза страна развивалась нормально. Два раза правительство Тимошенко было при власти, и два раза были сплошные катастрофы. Я помню, когда Тимошенко еще была вице-премьером в правительстве в 2000 году, то были те же катастрофы. Я еще тогда был губернатором. У них полный непрофессионализм, полное непонимание ситуации и непригодность для управления экономикой и государством.
Одним из пунктов плана Виктора Януковича было оглашение недоверия Президенту. Как вы будете реализовывать этот пункт?
На сегодняшний день мы не снимаем этот пункт. Президент и премьер-министр несут за ситуации в стране ответственность в равной мере. Они устроили между собой разборку на глазах всего мира и опозорили наше государство. Есть несколько парламентских инструментов решения вопроса недоверию Президенту.
Мы вправе задать вопрос отмены дурацкого решения по третьему туру президентских выборов 2004 года. На фракции мы еще это не рассматривали, но я не исключаю, что с этой инициативой я буду выходить. В конце концов, мы должны закончить прецедент нарушения закона в нашем государстве. А этот прецедент начался, когда было принято антиконституционное решение по третьему туру президентских выборов. Тогда бы мы вошли в совершенно нормальное русло. Понятно, назад все не вернешь, но мы б в таком случае вышли на проведение в ближайшее время президентских выборов. После этого начнется либо нормальная работа, либо, если Президент снова начнет чудить, перейдем к парламентским выборам и выстроим систему управления государством.
Оранжевая власть в лице Ющенко и Тимошенко не в состоянии управлять государством. Как бы они не пытались переложить друг на друга свою ответственность, она лежит на них двоих. Для того, что был покой в государстве, нужно, чтобы эти два политика уходили с политической арены.
Каким путем они должны уйти?
Пока только законодательным. Если нас коллеги не послушаются, то в результате действий, которые предпринимает власть, народ сам свою оценку сможет дать. Но это будет другая тема для разговора.
Представители Партии регионов не так давно говорили, что наступит март и люди сами снесут эту власть….
Не исключаю такой вариант. Если у нас останавливаются все предприятия и людям негде работать. Кто-то заявлял о создании пяти миллионов рабочих мест, а сегодня заканчивает полной безработицей.
Мы ни в одном своем прогнозе на 2008 год не ошиблись. Даже в росте инфляции.
Можно ожидать «голодного майдана»?
Не думаю, что это может быть «майдан», это будет «волна народного гнева», которая значительно сложнее. «Майдан» - это организованное и направленное мероприятие. А вот бессистемный бунт - это самое худшее, что может быть в государстве. Если наши горе руководители не поймут этого, то боюсь, у них будет печальный исход.
Звучит угрожающе…
Я сегодня улетел из своего региона. Там молодежь проводит акцию - собирает по 5 копеек на билет Ющенко в США. Их никто не организовывал, они позвонили и рассказали: «Александр Сергеевич, собираем по 5 копеек…». Я ответил, что и свои 5 копеек передам. Я думаю, в одной только Луганской области найдется достаточно людей, чтобы, собрав по 5 копеек, хватило на билет.
В такой ситуации, снят ли окончательно вопрос о проведении досрочных парламентских выборов, к которым столь решительно была готова Партия регионов?
Мы не инициировали досрочные парламентские выборы. Просто мы считали, что то был лучший вариант развития событий, чем тот, что есть сейчас. Сегодня создали непонятную коалицию, трудоустроили Владимира Литвина и считают, что навели порядок в государстве. И Теперь Литвин говорит всем «заспокойтеся»! Такое спокойствие может оказаться кладбищенским…