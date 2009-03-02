Температурить

Віктор Федорович знову занедужав. Так само, як і його партія. З обласних осередків йдуть на Липську (де сидить шеф регіоналів) телеграми «SOS!»-характеру. Місцевим осередкам нічим платити зарплату. Із 170 депутатів у регіони на роботу минулого тижня поїхало… аж п’ятеро. Решта – або ходять по владних кабінетах, або зайняті рятуванням власного бізнесу. Ситуація напередодні виборів мало не критична. Як стверджують поінформовані джерела, у головному офісі регіоналів уже взялися виписувати ідеологію виборчої кампанії Януковича. Але це скорше – окозамилювання, ніж реальна робота. Бо ідеологія без роботи в регіонах і без нових ідей та без згуртування партійного ядра – ніщо інше, як профанація. Останнім часом фактично неможливо розділити лінію поведінки, яку веде Партія регіонів, і лінію поведінки Секретаріату Президента. Складається враження, що процес перетікання частини електоральної бази одного політика (Ющенка) на користь іншого політика (Януковича) де-факто завершився. Принаймні тієї частини, яка ненавидить Тимошенко. Звідси і голосні заяви про те, що опозиційним урядом Януковича керують з Банкової. Або навпаки. Це вже кому який образ більше подобається. На все це з регіонів місцеві регіонали (даруйте за тавтологію) дивляться серйозніше, ніж з подивом. Як і на те, чому в останні місяці конфліктів у Партії регіонів більше, ніж справ, якими можна пишатися і які можна піднімати на партійні знамена. Не роз’яснена ситуація зі звільненнями Сергія Льовочкіна та Юрія Бойка; не визначена позиція щодо перебування у партії Тараса Чорновола та Василя Грицака; не з’ясовані фінансові впливи Дмитра Фірташа на окремих представників ПР, які приймають рішення; не вирішене питання про налагодження стосунків по лінії Янукович–Ахметов; не відзвітовано, чим у даний момент займається Андрій Клюєв і чи ще можливе повернення до ідеї «дуже широкої коаліції» з тим, щоб перекроїти Конституцію і перейти до умовно «канцлерської моделі». І ще багато чого «не». А найголовніше – немає зрозумілих і адекватних месиджів від лідера партії на найближчу перспективу. Януковичу складно утримувати систему, яка починає гнити і з голови, і з хвоста одночасно. Зрештою, такі проблеми не лише у Регіонів, але й у «Батьківщини», не кажучи про «Нашу Україну», яка, по суті, існує тільки на папері. Попередньо планувалось, що у березні відбудеться загальнопартійний з’їзд. Може статися, що саме на ньому усі ці питання і будуть озвучені. За умови, що бодай на одне з них є відповідь у лідера. Але на сьогодні, видається, тези відповідей ще не думали. Очевидно й те, що вибори Президента стануть серйозним випробуванням для багатьох партій, які претендували на лідерство. Переможець отримає все, переможений матиме тільки одне право – відійти в історію.